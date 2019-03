Hiện tượng 2 nhóm nhạc đa quốc tịch đổ bộ Việt Nam

Z Boys, Z Girls là hai nhóm nhạc đa quốc tịch có hai thành viên người Việt là Roy và Quin đang nhận được vô số lời khen từ netizen Hàn và fan Kpop quốc tế sau màn ra mắt ấn tượng trong showcase Z Pop Dream Live tại sân vận động lớn nhất Hàn Quốc Jamsil vào tháng 2 vừa qua.

Trước giờ ra mắt chính thức trong showcase trên, hai MV debut là “What you wating for” (Z Girls) và “No limit” (Z Boys) cũng đã tạo ra sức hút đáng nể với hơn 3 triệu lượt xem. Theo đó, sau người dân xứ Hàn, các khán giả Việt Nam sẽ là những người đầu tiên được tận mắt thưởng thức tài năng của 2 nhóm nhạc tài năng này tại sân khấu Đại nhạc hội trao giải Pops Awards: A New Millennium vào ngày 15-3 sắp tới đây.

Roy và Queen bật mí Z Boys và Z Girls sẽ mang đến cho khán giả Việt nhiều điều bất ngờ trên sân khấu POPS Awards vào ngày 15/3 sắp tới.



Tại sự kiện họp báo giới thiệu POPS Awards, Đàm Vĩnh Hưng đã khích lệ Roy và Queen hãy thể hiện thật tốt trong các hoạt động sắp tới.



Theo tiết lộ từ đơn vị quản lý công ty Zenith Content Media và hai idol người Việt, dự kiến lịch trình lưu diễn và quảng bá của họ sẽ đi qua quê hương của các thành viên trong nhóm.

Tại Việt Nam, họ sẽ có màn chào sân đầu tiên tại sân khấu Đại nhạc hội và trao giải Pops Awards: A New Millennium (Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm giải trí kỹ thuật số) vào ngày 15-3 sắp tới. Sau đó, Z Boys và Z Girls sẽ có các buổi biểu diễn và giao lưu với các fan tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM.

Pops Awards còn có sự góp mặt của các ca sĩ hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Trúc Nhân, Bảo Anh, Tố My, nhóm Uni5, Han Sara, Hiền Hồ…

Roy và Queen cho biết, Z Boys và Z Girls đang tập luyện rất tích cực để mang lại những màn biểu diễn sôi động, ấn tượng và đặc biệt là những màn kết hợp đầy bất ngờ dành cho khán giả trong lần ra mắt đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là hành động cụ thể mà họ dành để gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã luôn dành nhiều tình cảm cho họ trong thời gian qua và rất mong người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ cho Queen, Roy, cũng như Z Boys và Z Girls trong những hoạt động sắp tới.



Đại nhạc hội và trao giải POPS Awards: A New Millennium sẽ diễn ra tại nhà thi đấu quân khu 7, TP.HCM vào lúc 19 giờ ngày 15-3.