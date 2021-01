Nghệ An đẹp ngỡ ngàng trong MV mới của danh ca Ngọc Sơn

Không những vậy, đặc sản “giọng nói” cùng những từ ngữ địa phương mang đậm chất Nghệ như: răng, rứa, chi, mô cũng được nam danh ca khéo léo đưa vào trong ca khúc này.



Ngọc Sơn về Nghệ An thực hiện MV 'Nghệ An trong trái tim tôi'. Ảnh: TV.

MV có tựa đề Nghệ An trong trái tim tôi. Đây là ca khúc Ngọc Sơn ấp ủ từ lâu, là tình cảm thiêng liêng anh dành tặng riêng cho quê hương xứ Nghệ.

30 năm gắn bó với con đường nghệ thuật ca hát, nam danh ca đã đi nhiều nơi, đặt chân đến nhiều mảnh đất trong và ngoài nước, mỗi nơi lưu lại trong trái tim anh những kỉ niệm đáng nhớ.

Song với anh, khi nhắc tới Nghệ An, Ngọc Sơn luôn thấy thân thương đến lạ. Một cảm xúc rất đặc biệt. Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu đi diễn ở Nghệ An từ thập niên 90. Thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, nhưng không kém phần thơ mộng nơi đây lôi cuốn anh đến lạ. Nhắc tới Nghệ An người ta thường nhắc tới sự lam lũ nhọc nhằn, những cơn gió Lào bỏng rát mặt người, thiên tai bão lũ đổ về liên tục.



Nhiều người hâm mộ hay tin đã tới xin chụp ảnh cùng nam danh ca. Ảnh: TV.

Tuy nhiên, khi đặt chân đến nơi này, điều khiến anh nhớ mãi chính là sự ấm áp, chân tình của những người dân nơi đây. Anh cảm nhận được nghị lực phi thường, sức sống mãnh liệt, niềm tự hào về mảng đấ kiêu hùng, tinh thần quật cường, không ngừng vươn lên của những người con quê Bác.

Anh ngỡ ngàng bởi có rất nhiều di tích, thắng cảnh ở Nghệ An hùng vĩ, đẹp tuyệt vời đến vậy nhưng lại không có nhiều người biết đến. Anh ấp ủ giấc mơ dành riêng một một ca khúc tặng cho mảnh đất này. Hôm nay, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Nam danh ca tâm sự, khi sáng tác những giai điệu, câu chữ của Nghệ An trong trái tim tôi, anh đã rơi nước mắt vì xúc động.



Đồi chè Thanh Chương và nhiều thắng cảnh xứ Nghệ xuất hiện trong MV mới của Ngọc Sơn. Ảnh: TV.

Dù nhiều mạnh thường quân ngỏ ý tài trợ nhưng Ngọc Sơn đã từ chối, MV Nghệ An trong trái tim tôi được làm nên bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt do chính nam danh ca tích cóp được. Với anh đây không đơn thuần là sản phẩm âm nhạc mà còn là tình yêu anh cho mảnh đất anh hết lòng trân quý. Bởi vậy, anh muốn làm MV bằng tiền của chính mình.

Không khó nhận ra, đầu đến cuối MV Nghệ An trong trái tim tôi là hàng loạt những danh lam thắng cảnh xứ Nghệ: làng Sen quê Bác, đền Chung Sơn, sông Lam, đồi chè Thanh Chương, đền thờ Hoàng đế Quang Trung…Cùng với đó là hàng loạt đặc sản trứ danh: nhút Thanh Chương, Tương Nam Đàn, Kim Liên…

Một điều lạ lùng là khi Ngọc Sơn cùng ê-kíp đến Nghệ An ghi hình thì trời đang có mưa nhỏ, khá âm u. Tuy nhiên, đến khi ê-kíp lắp đặt xong mọi thiết bị để bắt đầu vào quay MV thì trời quang đãng hẳn, nắng bắt đầu le lói và trời ầm dần.

Khán giả xem MV sẽ thấy được bầu trời Nghệ An xanh cao vời vợi, khác hoàn toàn với tiết trời âm u trước đó.

MV 'Nghệ An trong trái tim tôi'. Nguồn: Ngọc Sơn Production.

MV Nghệ An trong trái tim tôi do Trung tâm Đồng Giao sản xuất chính thức phát hành vào tối 8-1-2021 trên kênh Ngọc Sơn Production.

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ anh sẽ tiếp tục phát hành Khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Người đi xây Hồ Kẻ Gỗ,… của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được quay chỉnh chu với nhiều khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho những người hâm mộ.