Rợn tóc gáy với trailer đầy bí ẩn của Antebellum

Một cảnh trong phim.

Cho đến một ngày, Veronica bị thế lực bí ẩn ấy kéo về kỷ nguyên Antebellum.

Cô cùng những người Mỹ gốc Phi bị bắt làm nô lệ, phải lao động bằng cả máu và nước mắt và trở thành thú vui tiêu khiển cho các chủ nô da trắng.

Không cam tâm mắc kẹt trong cơn ác mộng thực tại, Veronica buộc phải tìm mọi cách để sống sót, chiến đấu và giành lại cuộc sống vốn có của mình.



Hình ảnh trong bộ phim.

Sau các bộ phim từng gây tiếng vang như Get Out hay Us, Antebellum đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất, nhà làm phim Sean McKittrick từng được đề cử hai giải Oscar (với Get Out và BlacKkKlansman) và đề cử Cành Cọ Vàng (với bộ phim Southland Tales).

Hứa hẹn, Antebellum sẽ là một câu chuyện rùng rợn giật gân, ám ảnh khán giả bởi tính chân thật đan xen nhiều yếu tố xã hội sâu sắc và đen tối tột cùng.

Trailer bộ phim Antebellum. Nguồn: Youtube

Antebellum dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 21-8.