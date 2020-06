Song Joong Ki lên tiếng về người thế vai mình trong phim mới

Nguyên nhân Song Joong Ki quyết định rút lui dự án phim Season of you and me là vì xung đột lịch trình phát sinh từ dịch COVID-19.

Tất cả các lịch trình của nam diễn viên trong nửa cuối năm nay đang được sắp xếp lại mới hoàn toàn.



Việc Song Joong Ki rời khỏi dự án Season of you and me khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Ảnh: KOREABOO

Công ty quản lý mỹ nam Hậu Duệ Mặt Trời cho biết: “Song Joong Ki phải rút khỏi Season of you and me do tình hình dịch bệnh hiện tại. Tất cả lịch trình của Song Joong Ki trong nửa cuối năm đang được sắp xếp lại.

Ngoài dự án Season of you and me, chưa có kế hoạch nào của Song Joong Ki được xác nhận một cách cụ thể cả. Hiện tại, nam diễn viên sẽ tập trung vào dự án Space Sweepers dự kiến ra mắt vào mùa hè này”.

Người hâm mộ Song Joong Ki không khỏi thất vọng khi nghe thông tin này, bởi Season of you and me là một dự án lớn được dựa trên câu chuyện về cuộc đời cố nghệ sĩ Yoo Jae Ha.

Yoo Jae Ha là nhân vật có thật trong lịch sử xứ Hàn và được xem là huyền thoại của Hàn Quốc. Ông có nhiều ca khúc bất hủ như Because I Love You, You In My Arms.

Yoo Jae Ha mất năm 1987 khi mới 25 tuổi.



Song Joong Ki lúc đầu từng nhận lời đảm nhận nhân vật Yoo Jae Ha trong Season Of You And Me.

Chưa đầy một tuần sau khi Song Joong Ki rút lui, đoàn làm phim Season of you and me đã tìm được gương mặt thay thế, Kim Dong Hee, mỹ nam vừa gây sốt với phim Itaewon Class và Extracurricular.

Tuy nhiên, phía Kim Dong Hee tiết lộ anh chỉ đang trong giai đoạn tích cực xem xét chứ chưa chính thức nhận vai Yoo Jae Ha.

Còn về Song Joong Ki, anh dường như không quá bận tâm ai sẽ hóa thân thành Yoo Jae Ha trong Season of you and me do đang bận rộn với chuỗi lịch trình cá nhân xáo trộn lung tung vì dịch COVID-19.

Được biết, ban đầu anh dự định tập trung vào kế hoạch quảng bá cho tác phẩm mới Space Sweepers dự kiến công chiếu vào tháng tám tới và kết thúc năm 2020 bằng bộ phim Season of you and me. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đột ngột bùng phát đã khiến mọi kế hoạch của tài tử 35 tuổi thay đổi hoàn toàn.



Kim Dong Hee được cho là sẽ thay thế Song Joong Ki trong phim Season of you and me. Ảnh: MELORI

Trong lúc chờ đợi lịch trình ổn định, Song Joong Ki tranh thủ chụp bộ ảnh họp báo đầy cuốn hút. Ảnh chưa chính thức công bố nhưng cảnh hậu trường đã gây sốt bởi vẻ ngoài điển trai và vô cùng nam tính của anh.

Sao phim Hậu Duệ Mặt Trời gây chú ý khi lộ kiểu tóc độc lạ, tôn lên vẻ quyến rũ và phong cách mới lạ, hứa hẹn có màn chuyển mình sau khi chính thức ly hôn Song Hye Kyo năm ngoái.