Thông điệp đặc biệt trong MV 'Cho không' của Suboi

Được biết đến là một trong những nghệ sĩ nói ít, làm nhiều Suboi liên tục khiến khán giả bất ngờ với những hoạt động mang tính đột phá. Mới đây, Suboi cho ra mắt sản phẩm mang tên Cho không đây là sản phẩm được cô thực hiện với ý tưởng hoàn toàn khác với những sản phẩm trước đó.

Suboi chia sẻ rằng Cho không là sản phẩm Su muốn gửi tới những người đặc biệt là những người đã lớn lên cùng Su, và những người trong độ tuổi từ 25, những người mà trong độ tuổi đó ai cũng phải đi làm kiến tiền. Lo cho tương lai, phải đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Phải đối diện với những người sếp khó khăn, những nhận xét từ khách hàng hay là... mình cố gắng hết sức rồi nhưng mà người ta cứ đòi thêm vì khách hàng không hiểu quá trình làm việc của mình như thế nào. Ca khúc Cho không chính là dành cho những tâm tư của khán giả như vậy.

Suboi



Bên cạnh đó, trong sản phẩm âm nhạc Cho không, Suboi bỏ việc áp lực phải xuất hiện trong MV và thay vào đó là một sản phẩm hoàn toàn không có sự xuất hiện của cô. Được biết, Suboi rất thích gặp những người có ý tưởng và theo cô mỗi người đều giỏi một việc. Suboi chọn cách giao toàn bộ sản phẩm âm nhạc lần này cho đạo diễn. Sản phẩm Cho không do đạo diễn Sally Trần làm đạo diễn. Sally Trần là người Mỹ, gốc New Zealand và hiện đang sống ở New York. Đạo diễn Sally Trần đã mất rất nhiều thời gian ở New York để thực hiện ca khúc Cho không bằng cách sắp xếp và quay Stop Motion.

Suboi giao phối toàn bộ công việc cho người bạn đạo diễn và cô vô cùng thích thú khi nhận được sản phẩm với ý tưởng mới lạ.

MV Cho không cũng mang khá nhiều ẩn ý. Trong MV có hình ảnh của một chú heo đất được Suboi gửi gắm vào với thông điệp từ bé cô cũng giống bao đứa trẻ khác phải tập thói quen tiết kiệm bỏ heo đất, khi lớn lên đến tuổi 25 bắt đầu phải nghĩ đến những khoản tiết kiểm như bảo hiểm, mua nhà, mua xe, lập gia đình… tất cả cũng phải có thói quen bỏ heo đất.



MV với thông điệp tất cả những thứ có được đều phải lao động. Những bạn trẻ ngày nay, đặc biệt những bạn trẻ ở Việt Nam, nhìn vào thành công, bề ngoài của một người nào đó trên mạng xã hội và nghĩ rằng thành công dễ đến và suốt ngày ngồi mơ tưởng, trông chờ vào may mắn. Không có thành công nào tự nhiên mà có, từ trên trời rơi xuống, cần phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực để đạt được thành quả mình muốn. Chính vì vậy trong MV Cho không mọi người sẽ thấy hình ảnh của con mèo tài lộc, may mắn được xuất hiện rất ẩn ý trong sản phẩm.

Cảnh quay trong MV Cho không.



Tất cả những đạo cụ, những món đồ rất Việt Nam như giấy tiền vàng mã, ống heo..., ở phút thứ 1:34 có con rồng, đây là món quà đặc biệt Suboi được các em nhỏ trong tổ chức Blue Dragon tặng (tổ chức cứu những đứa bé bị bắt cóc bán sang Trung Quốc). Tất cả những món đồ này đều được team Suboi gửi từ Việt Nam sang. Suboi mong muốn khi các em nhìn thấy hình ảnh này sẽ có thêm động lực và suy nghĩ tích cực vào cuộc sống.

MV được ra mắt được một tuần và đạt được gần nửa triệu view trên youtube. Đây là một con số nhỏ không như những sản phẩm của các nghệ sĩ khác nhưng đối với Suboi đó không phải là điều cô quan tâm. Điều Suboi mong muốn là mỗi sản phẩm của cô đều được mọi người hiểu thông điệp mà cô muốn hướng đến. Ngay khi sản phẩm ra mắt nhiều bình luận tích cực từ khán giả như bình luận rằng mình rất thích thông điệp của bài hát cho những người con gái luôn có suy nghĩ có tiền trước đã, làm gì cũng được. Sống cuộc sống của chính mình. Tuổi 25 quay về thời thơ trẻ. Trẻ thơ bỏ tiền lì xì vào ống heo. Tuổi 25 bỏ từng đồng mồ hôi của mình vào thẻ ATM. Đúng là con người chỉ đang sống nhờ trên Trái Đất. Cơ bản không ai cho thứ gì.





Sau N-Sao, Công, Cho không, Suboi sẽ tiếp tục tiết lộ từ từ nhiều sản phẩm âm nhạc mới của cô. Sự sắp xếp các ca khúc của cô đều có mục đích để khan giả thấy được sự chuyển đổi trong suy nghĩ, tư tưởng sang một tư tưởng mới. Suboi sẽ xuất xưởng nhiều ca khúc trong thời gian tới với màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng không tung liền tay vì muốn khan giả thưởng thức âm nhạc của mình một cách chậm rãi.