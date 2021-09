Trong khi các thế hệ thứ ba của Kpop bao gồm các nhóm như BTS, EXO, TWICE, NCT và nhiều nhóm khác giữ kỷ lục về tổng doanh số bán album nhiều nhất trong một thế hệ duy nhất thì thế hệ thứ tư đã hoạt động cực kỳ bất ngờ khi các nhóm nhạc này đều có thành viên còn rất trẻ.

Verivery

Verivery ra mắt dưới sự quản lý của công ty giải trí Jellyfish Entertainment vào ngày 9-1-2019. Kể từ đó, họ đã phát hành sáu mini-album và hai album đơn, tổng cộng đã bán được khoảng 301,3 nghìn bản.



Nhóm Verivery với album Series O Round 1: Hall. Ảnh: KOREABOO

Album bán chạy nhất của họ là Series O Round 1: Hall, phát hành vào ngày 2-3-2021 và đã bán được 67,8 nghìn bản.

CIX

CIX ra mắt vào ngày 23-7-2019 sau khi được thành lập bởi công ty giải trí C9 Entertainment.



Nhóm CIX với album Ok Prologue: Be Ok. Ảnh: KOREABOO

Từ đó đến nay, họ đã phát hành một album phòng thu đầy đủ cũng như bốn mini-album, album bán chạy nhất là Ok Prologue: Be Ok, ra mắt vào ngày 17-8 năm nay. Như vậy tổng cộng, nhóm đã bán được khoảng 384,2 nghìn album.

Oneus

Oneus ra mắt công ty RBW vào ngày 9-1-2019. Họ đã phát hành một album phòng thu, gồm năm mini-album và một album đơn, tổng doanh số khoảng 486,1 nghìn.



Nhóm Oneus hứa hẹn sẽ là đối thủ không thể xem thường đối với các nhóm nhạc khác.



Nhóm Oneus với album The full-length Devil. Ảnh: KOREABOO

Album bán chạy nhất của họ là The full-length Devil, đã bán được tổng cộng 120,6 nghìn bản kể từ khi phát hành vào ngày 19-1 năm nay.

(G) I-DLE

(G) I-DLE ra mắt bởi công ty Cube Entertainment vào ngày 2-5-2018, kể từ đó, nhóm đã thực hiện sáu mini-album và một album đơn. Với tất cả những album này cộng lại, họ đã tạo ra tổng doanh số bán album khoảng 547,0 nghìn.



Nhóm (G) I-DLE tỏ ra khá vượt trội so với các nhóm nhạc nam.



Nhóm (G) I-DLE với album I burn.

Cuốn sách bán chạy nhất của họ cho đến nay là I burn đã đạt doanh số 211,9 nghìn kể từ khi họ phát hành vào đầu năm nay vào ngày 11-1.

Cravity

Cravity là một trong những nhóm có thành viên trẻ nhất đã ra mắt bởi công ty Starship Entertainment vào năm ngoái vào ngày 14-4-2020. Trong thời gian kể từ đó, họ đã phát hành một album phòng thu đầy đủ và ba mini-album, chỉ với riêng bốn người, họ đã đạt tổng doanh số 635,8 nghìn album.



Nhóm Cravity với album Hideout: Be our voice.

Album bán chạy nhất của họ cho đến nay là Hideout: Be our voice được phát hành vào ngày 19-1 năm nay và đã đạt doanh thu 176,3 nghìn.

X1 được thành lập bởi chương trình Produce X 101 vào ngày 27-8-2019 và mặc dù sự nghiệp nhóm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì những rắc rối và bê bối thao túng phiếu bầu, họ vẫn bán được 654,2 nghìn bản cho album Emergency: Quantum leap.



Nhóm X1 với album Emergency: Quantum leap.

Thật ngạc nhiên với số lượng album bán ra nhiều như vậy, giới chuyên gia âm nhạc Hàn Quốc cho biết, nếu nhóm X1 còn tiếp tục hoạt động thì không biết họ sẽ tiến xa đến mức nào.

THE BOYZ