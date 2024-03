Giám đốc Công an Đắk Nông nhận thêm nhiệm vụ mới 29/03/2024 11:47

(PLO)- Các đại biểu thống nhất bầu Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức danh ủy viên UBND tỉnh này.

Ngày 29-3, tại kỳ họp chuyên đề thứ 9, HĐND tỉnh Đắk Nông đã bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh này.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: DP

Kết quả, 43/43 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành bầu bổ sung Đại tá Nguyễn Thanh Liêm giữ chức danh ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 12-2023, Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Hồi tháng 2-2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Nông đã xem xét và biểu quyết miễn nhiệm đối với Đại tá Bùi Quang Thanh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và ông Phan Đình Hiến, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông do luân chuyển công tác.