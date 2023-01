Giám đốc Công an Yên Bái giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an

(PLO)- Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Ngày 31-1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1-2-2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định của Bộ trưởng về điều động và bổ nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu trên cương vị mới, Đại tá Lê Việt Thắng cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành giao phó.

Đại tá Lê Việt Thắng, sinh năm 1972, quê tại Hưng Yên. Đại tá Thắng có trình độ thạc sỹ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, từng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an. Từ tháng 6-2020 đến nay, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc công an tỉnh Yên Bái.

