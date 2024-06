Giám đốc lừa nhiều người đặt gói dịch vụ du lịch Côn Đảo giá rẻ lãnh 14 năm tù 12/06/2024 11:09

Chiều 11-6, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Phương Nga (35 tuổi, ngụ huyện Côn Đảo) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nga là giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sen Biển Đảo (huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu) có ngành nghề kinh doanh du lịch, đại lý vé máy bay, nhà hàng, khách sạn...

Đầu năm 2023, do làm ăn thua lỗ nên Nga dùng thủ đoạn gian dối bịa đặt ra các gói dịch vụ (Combo, Voucher) du lịch Côn Đảo giá rẻ nhưng đầy đủ tiện ích như: Vé máy bay khứ hồi các địa phương đến Côn Đảo, phòng khách sạn từ 2 sao đến 4 sao, xe đưa đón sân bay, suất ăn chất lượng....với các mức giá chỉ từ 5.950.000 đồng/người đến 7.950.000 đồng/người.

Sau đó, Nga đăng tải các gói dịch vụ Combo, Voucher này lên tài khoản Facebook cá nhân của Nga và trang review về du lịch Côn Đảo do Nga làm quản trị viên. Khi có khách hàng hỏi mua các Combo, Voucher du lịch Côn Đảo giá rẻ trên thì Nga gian dối cam kết luôn có sẵn vé máy bay cả năm 2023, khách hàng chỉ cần báo trước 10 ngày sẽ xuất vé.

Giám đốc đưa ra các gói dịch vụ du lịch Côn Đảo giá rẻ để lừa khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố. Ảnh: TK

Để khách hàng tin tưởng, Nga lên mạng Internet tải seri vé, mã chuyến bay gửi cho khách; đồng thời viết sẵn phiếu thu tiền, ký tên đóng dấu rồi chụp ảnh gửi cho khách hàng và chỉ dẫn chuyển tiền đặt mua các Combo, Voucher vào các tài khoản ngân hàng của Nga để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn như trên, Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt của 16 người ở nhiều địa phương như Côn Đảo, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Các bị hại đều chuyển tiền cho Nga để đặt các chuyến bay ra Côn Đảo, ở khách sạn, hưởng dịch vụ như Nga quảng cáo. Tuy nhiên khi họ hỏi vé, Nga khất lần, có người bị cáo chỉ chuyển 3/13 vé đã đặt…

Tháng 8-2023, Cơ quan CSĐT công an huyện Côn Đảo khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga. Sau đó vụ án được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (PC02) điều tra theo thẩm quyền.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 13-15 năm tù. Sau khi nghị án, căn cứ tài liệu chứng cứ, tranh luận tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nga mức án 14 năm tù.