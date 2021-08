Ngày 12-8, UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.

Khung thời gian cụ thể như bảng sau:



Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo số tuần thực học ít nhất 35 tuần đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; ít nhất 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên.

Trong thời gian tựu trường, Hiệu trưởng cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh trường hợp tập trung học sinh tràn lan. Các trường có động học sinh dân tộc Khmer trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang được bố trí thời gian nghỉ các ngày lễ Dolta, Chol Chnam Thmay.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận Tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15-6-2022. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31-7-2022.

Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, thi tốt nghiệp THPT, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, năm học 2021-2022: Theo lịch thi của Bộ GDĐT quy định.



Các học sinh tham gia kì thi THPT năm 2021. Ảnh: HD

Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo quy định và UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của từng cấp học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho phù hợp.