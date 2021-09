Sở GD&ĐT vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 ở trường học.

Theo đó, đối với cơ sở mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông, sở đưa ra 10 tiêu chí để chấm điểm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với bậc mầm non, 10 tiêu chí đánh giá an toàn được sở đưa ra bao gồm:

- Số lượng học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm.

- Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng và khoảng cách giữa người và người ngoài phòng học, làm việc.

- Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.

- Mọi người thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn.

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường.

- Tổ an toàn COVID-19.

- Kiểm tra nhiệt độ khi vào trường, lớp học, khai báo y tế, phân luồng đi/về một chiều.

- Tổ chức hoạt động bán trú, ăn sáng, xe đưa rước học sinh.

- Phòng cách ly theo quy định và phương án phòng, chống COVID-19.

- Thời gian hoạt động sau 16 giờ 30.

Đối với các trường phổ thông, các tiêu chí an toàn tương tự như bậc mầm non, chỉ có tiêu chí về thời gian hoạt động sau 16 giờ 30 được thay bằng trường có học sinh nội trú.

Các tiêu chí được đánh giá theo thang điểm 10.

Về mức độ đánh giá:

- Từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, dạy học.

- Từ 70% đến 90%: Đạt mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động dạy học, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở tiêu chí thành phần thấp điểm.

- Từ 50% đến 70%: Mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

- Từ 30-50%: Mức an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức dạy học.

- Dưới 30%: Các trường không được phép tổ chức hoạt động dạy học, học sinh chưa thể đi học trở lại.

Các tiêu chí an toàn được Sở đưa ra tương tự như Bộ tiêu chí an toàn trường học năm 2020, chỉ có thêm tiêu chí mới là tiêm vaccien cho giáo viên, nhân viên. Từ những tiêu chí trên, khi được ban hành, trường học sẽ căn cứ các yếu tố để lên phương án cho học sinh trở lại trường.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã có văn bản đề xuất về mở cửa trường học tại các địa phương đã kiểm soát dịch.

Về khả năng mở cửa trường học tại quận7, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, tiêu chí an toàn của giáo viên và học sinh và những đối tượng liên quan luôn được đặt lên hàng đầu. Bộ Tiêu chí an toàn, Sở đã trình cho UBND TP và sẽ được công bố trong thời gian tới. Đối với những địa phương đã được công nhận an toàn, ngành giáo dục sẽ căn cứ vào thực tế, trên tinh thần tận dụng thời gian an toàn để triển khai dạy học trực tiếp.