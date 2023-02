Gỡ vướng nguồn vật liệu cho vành đai 3 TP.HCM

(PLO)- Sắp tới TP.HCM và các địa phương sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách về mỏ vật liệu xây dựng phục vụ đường vành đai 3.

TP.HCM và các địa phương đang chuẩn bị các bước để khởi công dự án đường vành đai 3 vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, hiện nay dự án gặp khó do nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm. Theo đó, Sở TN&MT TP.HCM đã có báo cáo UBND TP để giải quyết những khó khăn này.

Thiếu nguồn cát xây dựng và san lấp

Theo Sở TN&MT, sau khi làm việc với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông)…, Sở TN&MT đã có báo cáo tổng thể về tình hình cung cấp vật liệu cho dự án.

Theo đó, dựa vào khả năng cung ứng của từng địa phương, nguồn vật liệu xây dựng như đất đắp nền và đá xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu cho dự án. Tuy nhiên, qua rà soát, nguồn cát xây dựng có khả năng thiếu khoảng 30%. Đối với 30% nguồn cát này lại dự kiến lấy ở An Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng các địa phương này cũng đang khan hiếm nguồn cát.

“Theo Sở TN&MT tỉnh An Giang, các mỏ cát xây dựng tại địa phương đều đã được cấp phép khai thác, đồng thời phải ưu tiên cung cấp cho các tuyến cao tốc và các công trình trọng điểm như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau… Mặt khác, tuy tỉnh An Giang và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quy hoạch các mỏ cát vùng núi nhưng các mỏ cát này không hiệu quả về kinh tế do diện tích và chi phí giải phóng mặt bằng lớn, điều kiện vận chuyển khó khăn” - báo cáo của Sở TN&MT nêu rõ.

Tương tự, về nguồn cát san lấp, TP.HCM dự kiến sẽ khai thác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu dự án. Tuy nhiên, để khai thác khoáng sản phục vụ dự án cần được chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh.

Đối với 50% nhu cầu cát đắp nền còn lại dự kiến sẽ lấy tại Đồng Tháp (khoảng 20%) và An Giang (khoảng 30%). Tuy nhiên, hai địa phương trên từ chối cung cấp cho dự án với lý do ưu tiên phục vụ các dự án trọng điểm tại địa phương.

Chuẩn bị sẵn vật liệu xây dựng cho những năm tới

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông, cho biết thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, vừa qua Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các tỉnh. Theo đó, các địa phương đã rà soát số lượng, trữ lượng mỏ vật liệu xây dựng để đảm bảo nguồn cung vật liệu phục vụ xây dựng dự án đường vành đai 3.

Sau cuộc họp đó, Sở TN&MT đã có báo cáo với UBND TP về thực trạng của vật liệu xây dựng hiện nay. Sắp tới TP.HCM và các địa phương sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách về mỏ vật liệu xây dựng.

Lúc này, Sở TN&MT cùng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn sẽ tổng rà soát các mỏ vật liệu ở khu vực có tuyến đi qua và khu vực lân cận. Dự kiến cuối tháng 2 sẽ có kết quả tổng hợp về các mỏ này, kèm phương án khai thác.

Theo ông Phúc, tinh thần TP.HCM sẽ làm việc với từng địa phương để tìm hướng ra, trong đó ưu tiên cho phần cát san lấp hiện thiếu. Đối với những mỏ nào có thể tăng công suất thì đề nghị tăng công suất thêm 50%, còn đối với những mỏ chưa khai thác cũng có thể lên phương án khai thác theo lộ trình. Từ đó, dự án đường vành đai 3 có thể tận dụng tối đa những mỏ vật liệu ở các địa phương để tìm ra hướng khai thác hiệu quả.

Theo ông Phúc, sau khi khảo sát, TP.HCM và các địa phương sẽ có kế hoạch phân bổ nguồn vật liệu theo lộ trình các năm. Hiện nay, nguồn vật liệu xây dựng đã đủ cung ứng cho năm 2023. TP.HCM và các địa phương cũng đang chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng sẵn sàng phục vụ cao điểm dự án đường vành đai 3 vào năm 2024.

“Danh mục này sẽ được cụ thể hóa, phân bổ theo năm, theo đoạn tuyến, theo từng nhóm cụ thể. Cái nào chưa khai thác thì đưa vào khai thác và tăng cả công suất. Danh mục này chính là kế hoạch để phục vụ vật liệu xây dựng cho toàn dự án đường vành đai 3 trong năm 2024 và những năm tới” - ông Phúc chia sẻ.

Theo ông Phúc, việc tìm kiếm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ dự án đường vành đai 3. Song song với nguồn vật liệu, hiện TP.HCM và các địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như kế hoạch giải phóng mặt bằng, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, kế hoạch dự toán.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết: Việc đảm bảo đáp ứng nguồn cung cấp vật liệu ổn định cho đường vành đai 3 trong thời gian tới được nhận định là rất khó khăn và cần phải đặc biệt quan tâm giải quyết, tháo gỡ.

Sở TN&MT TP đang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT các tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và chủ đầu tư các dự án thành phần rà soát, tham mưu, báo cáo đề xuất kiến nghị cấp thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc đảm bảo nguồn vật liệu thông thường cung ứng cho dự án.•

Nên tính toán việc triển khai quỹ đất hai bên TS khoa học Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, cho biết trong thời điểm hàng loạt dự án, công trình trọng điểm đang triển khai thì việc thiếu vật liệu xậy dựng cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, TP cần tính toán rằng: Hạ tầng đi đâu thì tạo cơ hội phát triển đến đó và trong hoàn cảnh này, TP phải có phương án tháo gỡ về nguồn vật liệu xây dựng, thậm chí đi mua. Theo đó, khi làm dự án này cần tính toán đến việc phát triển quỹ đất hai bên, lấy đó để nuôi chính hạ tầng cho dự án. Vì vậy, Nhà nước cần có kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá để lấy cơ sở đó để làm hạ tầng. Lúc này, khi thiếu vật liệu xậy dựng, Nhà nước vẫn có ngân sách để bù đắp chi phí vật liệu xây dựng chênh lệch.

