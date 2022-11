Hà Nội sẽ ngăn Viettel lên top 3

(PLO)- Một chiến thắng nữa sẽ giúp Hà Nội đến gần hơn chiếc cúp vô địch V-League 2022 cũng đồng nghĩa Viettel xa rời top 3 khi giải chỉ còn hai trận cuối.

Hai đồng chủ sân Hàng Đẫy chiều 9-11 sẽ đụng độ nhau trên đường đua vô địch nhưng lợi thế đang nghiêng hẳn về thầy trò HLV Chun Jae-ho (On Football trực tiếp 19 giờ 15). Viettel sắp sửa trở thành đương kim vô địch nếu không thể thắng Hà Nội, do kém đối thủ này đến 9 điểm khi mùa giải chỉ còn ba trận.

Lượt đi, Hà Nội đã thắng nhẹ Viettel 1-0 cũng ngay trên sân Hàng Đẫy và trong suốt chiều dài lịch sử đối đầu, họ thắng đến năm trận, hòa hai, thua một. Cùng với lực lượng hiện tại mạnh hơn, khao khát mãnh liệt hơn và đường vô địch rộng mở hơn, Hà Nội sẽ dốc sức ra chơi để thắng Viettel nhằm loại trừ rủi ro ở thế cờ tàn.

Chút khó khăn cho HLV Chun Jae-ho là vắng hai trụ cột Văn Hậu do thẻ phạt và tiền đạo Văn Quyết vì chấn thương. Tuy nhiên, Hà Nội sẽ khắc phục những khiếm khuyết này nhanh chóng, như hồi đầu mùa không có Văn Hậu, hay thời gian qua, Tuấn Hải mới là tay săn bàn chính của họ.

Sự đồng đều của Hà Nội ở từng vị trí và chênh lệch không lớn trên băng ghế dự bị cho phép họ toan tính thoải mái hơn bất kỳ đối thủ nào ở V-League. Hơn nữa, trận hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng đấu gần nhất càng giúp họ cẩn trọng hơn để không lặp lại sai số khi tiếp Viettel.

Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Bea Ji-won cũng muốn nhảy vào tốp tranh huy chương khi ngày càng xa rời vòng đua vô địch nhưng chính họ lại không biết chắt chiu cơ hội khi để đối thủ chính Bình Định cầm chân không bàn thắng ở vòng đấu trước. Viettel đang xếp hạng 4, kém Bình Định 3 điểm và thời cơ bắt kịp họ không còn đáng kể.

Càng về cuối, Viettel càng cho thấy sự hụt hơi vì mong đợi quá nhiều vào Hoàng Đức và chân sút Geovane. Một trận thua Hà Nội chiều 9-11 là điều không bất ngờ với Viettel khiến họ không thể tìm đường vào top 3. Trong khi đó, tân binh Bình Định có nhiều lợi thế tăng tốc khi tiếp khách SL Nghệ An ngày 9-11 (On Sports News trực tiếp 18 giờ). Hai trận hòa liên tiếp ở sân khách làm đội bóng đất võ luyến tiếc ngôi vô địch nhưng lại an phận hơn với mục tiêu giành huy chương.

HLV Nguyễn Đức Thắng còn dính án kỷ luật tiếp tục ngồi trên khán đài sân Quy Nhơn điều khiển học trò từ xa, trong khi đội trưởng Tấn Tài và tiền vệ trụ Văn Thuận trở lại sẽ giúp Bình Định mạnh mẽ hơn. 3 điểm là mục tiêu của chủ nhà khi SL Nghệ An sớm trụ hạng đã không còn nhiều động lực chiến đấu.

Lượt đi, Bình Định từng lội ngược dòng thắng SL Nghệ An 2-1 nhờ công của hai ngoại binh Jemie Lynch, Hendrio và tỉ số này có thể lặp lại vào chiều 9-11 trên sân Quy Nhơn.•

B. Bình Dương đã tính đến mùa giải mới V-League 2022 chỉ còn hai vòng nữa là khép lại cho B. Bình Dương và ngay từ bây giờ, họ tính xa cho mùa bóng mới khi sớm chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh sau 12 năm gắn bó, cùng trợ lý Nguyễn Thanh Sơn. Điều này cho thấy chủ sân Gò Đậu nghĩ nhiều về tương lai hơn là hiện tại, vì chiều 9-11 họ còn tiếp đón Thanh Hóa (On Football trực tiếp 17 giờ) trong trận sân nhà cuối cùng. B. Bình Dương hiện có 25 điểm, chỉ cần 1 điểm nữa là chắc chắn trụ hạng nên họ không quá khó khăn hoàn thành nhiệm vụ khi gặp Thanh Hóa (28 điểm) cũng sớm về đích. Cũng ở hoàn cảnh tương tự, Thanh Hóa đã chia tay HLV trưởng Petrovic chắc hẳn sẽ không cần thiết phải gồng mình lên chơi để chia điểm hoặc thậm chí là… thua cuộc giúp B. Bình Dương tri ân khán giả nhà trận cuối. TT

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT