Hà Nội và TP.HCM không còn căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2

Chiều ngày 12-1, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp báo thường kỳ quý IV-2023. Thông tin về thị trường bất động sản (BĐS) quý IV-2023 và cả năm 2023, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản cho hay, giá căn hộ chung cư ở hai Hà Nội và TP.HCM tiếp tục có xu hướng tăng, đặc biệt là các khu vực trung tâm.



“Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân, dưới 25 triệu đồng/m2 mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp với giá từ 25-50 triệu đồng/m2 đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch” – ông Hải cho hay.



Cụ thể, tại Hà Nội, giá căn hộ khu vực quận Thanh Xuân tăng khoảng 3,5%, quận Hà Đông tăng khoảng 3,7%, quận Hoàng Mai tăng khoảng 3,8%, quận Nam Từ Liêm tăng khoảng 4,1% ...Trong đó, giá bán căn hộ chung cư bình dân tại Hà Nội đều trên 30 triệu đồng/m2.

Cụ thể như: Chung cư D'Gold Goldsilk City giá bán dao động khoảng 30 - 32 triệu đồng/m2; Chung cư Green House giá bán dao động khoảng 26 - 32.5 triệu đồng/m2; Chung cư X2 Đại Kim giá bán dao động từ 31,58 - 35,05 triệu đồng/m2.



Giá bán căn hộ chung cư trung cấp tại Hà Nội đều khoảng từ 35 triệu đồng/m2 trở lên, cụ thể như: Dự án Chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng, giá bán dao động khoảng 34,94 - 43,14 triệu đồng/m2; The Wisteria giá bán dao động khoảng 30.7 - 41.1 triệu đồng/m2; The Terra An Hưng giá bán dao động từ 40 – 50 triệu đồng/m2.



Còn giá bán căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội như sau: Dự án Chung cư The Nine giá bán dao động khoảng 55 - 64,2 triệu đồng/m2; Chung cư Viha Complex giá bán dao động khoảng 57,6 - 73 triệu đồng/m2; The Canopy Residences giá bán dao động khoảng 60-75 triệu đồng/m2; Vinhomes D'Capitale giá bán dao động khoảng 50 - 62,5 triệu đồng/m2; Chung cư The Nine giá bán dao động khoảng 55 - 64,2 triệu đồng/m2...

Quang cảnh cuộc họp báo tại Bộ Xây dựng chiều ngày 12-11.Ảnh: TP

Tại TP.HCM, giá một số căn hộ chung cư phân khúc bình dân đều trên 30 triệu đồng/m2. Cụ thể như: Dự án Belleza Apartment, quận 7, giá căn hộ dao động khoảng 33,33 triệu đồng/m2; Dự án Citi Alto, quận 2 có giá bán dao động khoảng từ 32,5 - 34,25 triệu đồng/m2;...



Giá căn hộ chung cư trung cấp tại TP.HCM đều trên 35 triệu đồng/m2. Cụ thể: Dự án chung cư Saigon Riverside, quận 7 có giá bán dao động khoảng 35 - 38,4 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Grand Park, quận 9 có giá dao động khoảng 39,09 triệu đồng/m2;...



Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) nhận định, từ thời điểm cuối năm 2022 đến nửa đầu năm 2023, thị trường BĐS đã gặp nhiều khó khăn, thanh khoản kém, nhiều dự án phải tạm dừng…

“Sau khi Chính phủ đã triển khai hàng loạt giải pháp tháo gỡ thì thị trường BĐS nửa cuối năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, nguồn cung đã từng bước cải thiện, một số dự án bất động sản sau thời gian tạm dừng đã khởi động trở lại” – ông Hoàng Hải nói và cho biết lượng giao dịch của các loại hình BĐS ở cuối năm tăng so với hồi đầu năm chứng tỏ thị trường BĐS đang từng bước được hồi phục.

Trọng Phú