Hà Tĩnh, Nghệ An: Sẵn sàng phòng chống siêu bão Noru

(PLO)- Hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ phòng, chống bão Noru.

Hôm nay (25-9), Hà Tĩnh, Nghệ An đang có mưa, nhiều vùng xảy ra mưa giông. Người dân đang lo lắng, hối hả chuẩn bị công tác chặt tỉa cây xanh, chằng chéo nhà cửa phòng, thu hoạch rau màu, cây ăn quả… phòng, chống bão Noru. Ngư dân đã đưa tàu, thuyền vào cập bến, neo đậu, trú ẩn tránh bão.

Hiện bà con nông dân Nghệ An đang khẩn trương thu hoạch hơn 22.200 ha lúa còn lại theo tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng”.

Tại Hà Tĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ra công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với bão Noru. Theo đó, chỉ đạo các huyện, TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh: “Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cảnh báo và thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại các khu vực ven biển, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản, tại những khu vực thấp trũng ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu…”.

Tại Hà Tĩnh, hiện một số hồ chứa nhỏ cơ bản đã tích gần đầy nước, một số hồ chứa loại vừa có cửa van điều tiết như: Sông Rác, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Tàu Voi đã chủ động xả tràn với lưu lượng từ 5 đến 50 m3/s.

Diện tích đang nuôi thủy sản 6.579 ha, sản lượng chưa thu hoạch 2.395 tấn. Nuôi lồng có 171 lồng, trong đó, nuôi mặn lợ 145 cái, nuôi nước ngọt 26 cái; sản lượng chưa thu hoạch 162 tấn.

Đối với cây ăn quả, tổng sản lượng bưởi dự ước 23.600 tấn/2.300 ha, đến nay đã thu hoạch được khoảng 70%; tổng diện tích cam đang ra quả 65.000 tấn/6.000 ha (chưa đến thời kỳ thu hoạch).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết hiện tỉnh có 3.675 tàu thuyền, trong đó có 3.666 phương tiện đã nắm bắt thông tin và vào bờ trú ẩn an toàn.

Tại Nghệ An, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có 3.009 phương tiện với 13.778 lao động đang neo đậu tại bến. Trên vùng biển Nghệ An hiện không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm.

Các tàu thuyền này đều đã được thông báo về vị trí, hướng đi của bão Noru và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Toàn tỉnh có 20.583 ha nuôi trồng thuỷ sản; người dân đã được các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông báo về diễn biến bão Noru để chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Nghệ An cũng đã thu hoạch 73.700 ha/108.700 ha sản xuất hè thu – mùa. Trong số hơn 1.000 hồ, đập lớn, nhỏ, khoảng 65% số hồ đã chứa đầy dung tích, và đang được triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai được phê duyệt. Trong đó, hai hồ lớn ở Nghệ An là hồ Vực Mấu và hồ sông Sào đã xả tràn.

Toàn tỉnh vẫn còn hơn 40 điểm có nguy cơ sạt lở, tập trung nhiều ở các vùng miền núi, các khu vực hạ du tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mưa bão.

ĐẮC LAM