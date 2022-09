Hacker Nhâm Hoàng Khang đối diện khung hình phạt đến 15 năm tù

Theo dự kiến, hôm nay (14-9), TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo Nhâm Hoàng Khang (sinh năm 1987 tại TP.HCM).

Sau khi điều tra bổ sung, VKSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Khang về tội cưỡng đoạt tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 170 BLHS (khung hình phạt 7-15 năm tù).

Bị cáo Khang mời ba luật sư bào chữa thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM. Trước đó, trong giai đoạn điều tra truy tố, cơ quan tố tụng từng chỉ định luật sư bào chữa cho Khang nhưng sau đó, bị cáo và gia đình đã có sự thay đổi.

Thông tin trước khi xét xử, luật sư của bị cáo Khang cho biết sức khỏe và tinh thần của Khang đang tốt. Trước đó, bị cáo từng có ý định tự vẫn vì cho rằng bị oan. Và đến nay, bị cáo vẫn giữ quan điểm kêu oan đến cùng.

Cáo trạng truy tố nêu: Do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin nên Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên website https://trex.exchange (gọi là sàn T-Rex) của ông Vũ Ngọc Châu.

Để chiếm đoạt tài sản của ông Châu, sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang đã nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công làm cho sàn T-Rex bị sập, gửi email cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công, uy hiếp tinh thần ông Châu.

Từ ngày 11-11-2020 đến 1-2-2021, ông Châu đã 10 lần đưa cho tài xế tổng cộng 201,8 triệu đồng để anh này chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khang.

Ngoài ra, ông Châu còn tố cáo ngày 1-11-2020, với thủ đoạn tương tự, Khang đã sử dụng tài khoản tên ViPTD4 (user ID 40803) để chiếm đoạt 346 USD (tương đương khoảng 8,2 triệu đồng) của người sử dụng tài khoản tên Hirn trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác…

Tuy nhiên, do Khang không khai nhận hành vi này, ông Châu cũng không cung cấp được thông tin cá nhân của người đăng ký tài khoản trên và kiểm tra tài khoản không có nên cơ quan điều tra (CQĐT) không xem xét xử lý.

Quá trình điều tra, Khang còn khai nhận đã xâm nhập vào tài khoản Facebook của một nữ đạo diễn, sau đó cung cấp thông tin này qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Khang khai đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên website http:/noibo.vov.vn của báo điện tử VOV.

Ngày 27-1, báo điện tử VOV đã có văn bản xác định “85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online vào thời điểm đó của hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ.

Danh sách này chỉ có tên tài khoản nên không thể dùng để đăng nhập vào website này được; 85 tài khoản này không phải tài khoản cho người quản trị mà chỉ là tài khoản của người dùng bình thường; website http://noibo.vov.vn để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website báo điện tử VOV”.

Vì vậy, ngày 25-4, CQĐT đã có công văn đề nghị Sở TT&TT TP.HCM ra quyết định xử phạt Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Khang tại nhà ở phường Trung Kiên (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), CQĐT còn thu giữ 0,019 g ma túy loại Methamphetamine của Khang cất giữ để sử dụng. Do lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên ngày 18-3, CQĐT đề nghị Công an quận Thốt Nốt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Khang từng bị TAND quận 6 tuyên phạt ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2016.