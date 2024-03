(PLO)- Hai cựu cán bộ công an rủ nhau đi chơi, mang theo ma túy và tổ chức cho người khác sử dụng...

Ngày 4-3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Vinh (SN 1986, chủ khách sạn Palermo, ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) mức án 8 năm 6 tháng tù và Đỗ Thị Huyền (SN 1989, nhân viên lễ tân) 7 năm tù cùng về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, tòa tuyên phạt Đỗ Trung Hưng (SN 1991, nguyên cán bộ công an) 7 năm tù; Lê Anh Tuấn (SN 1985, nguyên cán bộ công an) 6 năm 6 tháng tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Có 8 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 24 tháng đến 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo trong đó có 2 cựu cán bộ công an tại phiên tòa. Ảnh: TT

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự, đặc biệt hai bị cáo công tác trong ngành công an nhưng vi phạm pháp luật, do đó cần xử phạt bằng bản án nghiêm khắc.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2 giờ sáng 9-4-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an TP Hà Nội kiểm tra khách sạn Palermo (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) phát hiện 6 phòng đang có khách sử dụng ma túy.

Cảnh sát đã đưa 29 đối tượng về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định khách sạn Palermo do bà Nguyễn Thị Phúc đầu tư xây dựng từ năm 2021.

Tháng 10-2022, bị cáo Vinh ký hợp đồng thuê lại của bà Phúc giá 50 triệu đồng/tháng để hoạt động kinh doanh nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Khách sạn Palermo có tổng cộng 13 phòng. Quá trình vận hành, Vinh chỉ đạo nhân viên phải yêu cầu đặt cọc trước đối với khách “bay lắc”, nếu có nhu cầu cần đệm ngồi sử dụng ma túy, nhân viên sẽ kê thêm.

Vào ngày 8-4-2023, ca trực tại khách sạn do bị cáo Đỗ Thị Huyền phụ trách lễ tân. Bị cáo có nhiệm vụ sắp xếp phòng, giao phòng, kiểm tra và thanh toán tiền, Vinh cũng có mặt để quán xuyến công việc. Tuy nhiên, cả hai đã để khách tự do sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra, trong nhóm người tổ chức sử dụng ma túy có hai cựu cán bộ công Đỗ Trung Hưng, Lê Anh Tuấn, đang ở phòng 401.

Kết quả điều tra xác định, 18 giờ ngày 8-4-2023, Hưng gọi điện cho Tuấn nói “anh có rảnh thì anh em mình đi chơi", Tuấn đồng ý và nói “tao đã có đồ rồi” (tức ma túy thuốc lắc và ketamine).

Đến 19 giờ cùng ngày, Tuấn lái ô tô đến cổng Công an huyện Mỹ Đức đón Hưng; còn Hưng mang theo loa, đèn cùng Tuấn đến khách sạn Palermo.

Tại đây, Tuấn bảo nhân viên lễ tân “lấy cho Tuấn một phòng nhỏ và cho mượn thêm một cái đệm". Nhân viên của Palermo sau đó đưa cho Tuấn thẻ từ phòng 401. Vào phòng, Tuấn đưa cho Hưng một túi nylon bên trong có bốn viên thuốc lắc màu xám và một túi nylon bên trong có một chỉ ketamine để Hưng cầm, Tuấn giữ lại một viên.

Khi sử dụng, Hưng và Tuấn gọi thêm ba nhân viên nữ đến cùng “bay lắc” đến khi công an ập vào bắt giữ.

BÙI TRANG