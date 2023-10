Ngày 13-10, nguồn tin PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã tạm giữ Nguyễn Hữu Thắng (26 tuổi, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thắng là người đã nổ súng trong một vụ xô xát xảy ra 6 ngày trước tại địa bàn phường An Dương, quận Lê Chân khiến một người bị thương.

Nguyễn Hữu Thắng và khẩu súng thu giữ được. Ảnh: CAHP

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 7-10, do có mâu thuẫn do vay nợ từ trước, tại khu vực đường Phạm Huy Thông, phường An Dương, quận Lê Chân, Nguyễn Hữu Thắng cùng hai thanh niên gặp nhóm chị PTN (49 tuổi, trú tại quận Lê Chân) gồm bốn người.

Trong lúc nói chuyện, hai nhóm đã xảy ra xô xát, Thắng đã nổ súng làm một người trong nhóm chị PTN bị thương.

Công an quận Lê Chân sau đó đã tiến hành điều tra vụ việc này. Thắng đã giao nộp một khẩu súng dạng côn xoay (vũ khí quân dụng) cho cơ quan Công an.

NGỌC SƠN