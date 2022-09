Hải Phòng: Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn

Ngày 21-9, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia về Hải Phòng và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và PC04 Công an TP Hải Phòng, sau quá trình theo dõi, Công an đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do các nghi phạm ở TP Hải Phòng cấu kết với các nghi phạm ở các tỉnh Điện Biên, Nghệ An và Hà Tĩnh thiết lập.

Sau một thời gian theo dõi, Công an xác định nghi phạm cầm đầu là đường dây này là Đặng Thị Huệ, (52 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trợ thủ đắc lực cho Huệ là Phạm Bích Nguyệt (47 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Nghi phạm Đặng Thị Huệ thể hiện rõ vai trò trong các hành vi nhận chuyển phát ma túy từ nước ngoài đưa về Hải Phòng, sau đó phân phát cho các nghi phạm trong đường dây tiêu thụ trong nước và đường dây chuyển ma túy đi nước thứ ba tiêu thụ.

Lãnh đạo C04 Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP Hải Phòng thống nhất xác lập Chuyên án 585K để tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức đấu tranh triệt phá. 11 giờ, ngày 19-9, tại ngõ 292 Lạch Tray (phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lực lượng đấu tranh chuyên án bắt quả tang Phạm Bích Nguyệt vừa nhận ma túy từ Đặng Thị Huệ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: Một bánh heroin (trọng lượng 348,3 gam), một điện thoại di động, một xe máy điện... Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyệt, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều ma túy tổng hợp, 287 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án tiếp tục khám xét khẩn cấp kho “hàng” của Huệ (tại số 106A/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân). Tại đây, lực lượng đánh án thu giữ thêm 15.000 viên thuốc lắc (trọng lượng 6,9kg), 5kg ma túy đá (loại methamphetamine và ketamine), 55 bánh heroin (trọng lượng 20kg), 30 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án là 56 bánh heroin (nặng 20,348kg), 12,43kg ma túy tổng hợp, 317 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Tại Cơ quan điều tra, Huệ và Nguyệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Thị Huệ và Phạm Bích Nguyệt để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.