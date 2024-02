Hàng ngàn người dân Long An xem pháo hoa chào đón giao thừa

(PLO)- Cùng với các địa phương trên cả nước, người dân Long An ngắm pháo hoa chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc chào đón giao thừa xuân Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, ước vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Tối 9-2 (nhằm ngày 30 tết), rất đông người dân Long An đến các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đón giao thừa chào năm mới.

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đón giao thừa tại huyện Tân Thạnh. Ảnh: CT

Năm nay, toàn tỉnh Long An đã tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại 7 điểm: TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Thạnh.

Riêng TP. Tân An có sự thay đổi điểm bắn pháo hoa so với mọi năm. Hằng năm điểm bắn pháo hoa ở Sân Vận động năm nay được tổ chức bờ kè Sông Vàm Cỏ Tây (Phường 6, TP. Tân An).

Hàng ngàn người đã chen nhau tập trung chờ đón khoảnh khắc đêm giao thừa.

Khoảng 23h hàng ngàn người đổ dồn về trung tâm TP. Tân An tất cả các ngã đường đều đông kín, chen lấn chờ đến giờ đón giao thừa để xem bắn pháo hoa

Nhiều người tranh thủ đến sớm để chọn nơi để xem bắn pháo hoa cho thuận tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng giao thông để người dân đến nơi xem bắn pháo hoa, trật tự, an toàn.

Các gia đình, cặp đôi, nhóm bạn trẻ đã có mặt tại khu vực gần bờ kè Sông Vàm Cỏ Tây đón chờ khoảnh khắc màn bắn pháo hoa bước sang năm mới Giáp Thìn 2024.

Đúng 0 giờ ngày 10-2 ( đêm giao thừa ), bầu trời TP. Tân An rực rỡ bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao thu hút hàng nghìn người dân tham dự chiêm ngưỡng

Nhiều bạn trẻ đã kịp lưu lại màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp với nhiều cung bậc cảm xúc.

TP.Tân An lung linh trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Hàng ngàn người dân vỗ tay tán thưởng, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới xuân Giáp Thìn trên bầu trời TP. Tân An.

Không khí đón giao thừa tại các địa phương trên cả nước (PLO)- Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, PV PLO sẽ liên tục cập nhật không khí đón giao thừa tại các địa phương trên cả nước.

HUỲNH DU