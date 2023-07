Hàng trăm cảnh sát bao vây triệt phá một trường gà ở Bình Dương

(PLO)- Một trường gà được canh phòng cảnh mật, có thủ cả súng đã bị công an Bình Dương triệt phá, 14 đối tượng liên quan bị tạm giữ.

Ngày 5-7, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho hay, lực lượng của Phòng vừa phối hợp Công an TP Tân Uyên triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, tạm giữ 14 người có liên quan để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Người cầm đầu tụ điểm cờ bạc này là Nguyễn Phước Hưng (sinh năm 1979, HKTT tại TP Tân Uyên, Bình Dương).

Trước đó lực lượng công an gồm hàng trăm người bất ngờ ập vào một trường gà tại một khu đất trống thuộc khu phố Hóa Nhựt (phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên) khi rất đông con bạc đang sát phạt nhau.

Thấy lực lượng công an, các con bạc tỏa ra nhiều hướng tháo chạy toán loạn.

Tuy nhiên, do lực lượng công an vây ráp toàn bộ các hướng nên tất cả đều bị bắt. Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ hàng chục con bạc, thu giữ hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn thu giữ 1 khẩu súng, 1 cây kiếm nhật, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, người cầm đầu tụ điểm cờ bạc này là Nguyễn Phước Hưng khai nhận cùng đồng bọn thường xuyên lôi kéo các con bạc đến trường gà của Hưng để đá gà ăn tiền. Số tiền cá cược mỗi trận gà từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Sau mỗi trận gà Hưng sẽ thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền cược.

LÊ ÁNH