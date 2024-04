Hàng trăm cảnh sát đang ráo riết truy lùng kẻ buôn ma túy 05/04/2024 21:23

Đến tối 5-4, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tổng lực truy lùng Lê Minh Công (24 tuổi, ngụ tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) vì liên quan đến chuyên án ma túy.

Lê Minh Công liên quan đến ma túy đang bị hàng trăm cảnh sát truy lùng. Ảnh: CABP

Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày Phòng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an TP Đồng Xoài, Công an huyện Đồng Phú, lực lượng Cảnh sát cơ động vây bắt một nhóm người có liên quan đến chuyên án ma túy tại xã Thuận Phú (huyện Đồng Phú).

Khi siết chặt vòng vây, lực lượng công an đã bắt giữ một người và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra.

Tuy nhiên, lợi dụng khu vực rừng cây rậm rạp, Lê Minh Công đã lẩn trốn.

Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi Công nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hàng trăm cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ đang ráo riết truy lùng Lê Minh Công. Ảnh: CABP

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Phước cũng đề nghị thân nhân của Công vận động và đưa Công ra trình diện.

Mọi người dân, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Lê Minh Công thì cung cấp cho lực lượng công an qua số điện thoại 0918.446.911 gặp đồng chí Hòa.

Thông tin của người cung cấp tin sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng.