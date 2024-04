Long An: Phát hiện 9 tài xế dương tính ma túy trong 3 tháng 05/04/2024 10:26

(PLO)- Trong quý I, lực lượng CSGT tỉnh Long An đã phát hiện 9 tài xế dương tính ma túy.

Ngày 5-4, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 69 vụ TNGT, làm tử vong 32 người, bị thương 45 người (giảm 35 vụ, giảm 36 người chết, giảm 1 người bị thương), thiệt hại tài sản 335 triệu đồng.

Nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu là điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường; vượt, chuyển hướng sai quy định, không chú ý quan sát.

Lực lượng CSGT đã phát hiện 9 tài xế dương tính ma túy. Ảnh: CTV

Cũng trong 3 tháng năm 2024, lực lượng chức năng xử lý 14.857 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 53,4 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 3.284 trường hợp.

Lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra các phương tiện trên các tuyến đường quốc lộ. Ảnh: CTV

Qua rà soát, trong tổng số xử lý vi phạm có gần 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt với số tiền 25,1 tỉ đồng; phát hiện 9 tài xế dương tính ma túy đã xử lý theo quy định.

Liên quan vi phạm về ma túy, ngày 27-3, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) tử hình về tội giết người.

Nguyễn Văn Thanh sau khi sử dụng ma túy đã lái xe tông tử vong trung tá CSGT và hai người đi đường. Ảnh:HD

Vào tháng 4-203, bị cáo Thanh sử dụng ma túy, lái xe bán tải tông tử vong một trung tá CSGT và hai người dân.

Trong quý I, các cấp, ngành ở tỉnh Long An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động có hiệu quả các nguồn lực về công tác bảo đảm TTATGT, trong đó nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT, các nguy cơ cao gây tai nạn giao thông khác.