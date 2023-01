Hàng trăm ngàn du khách đến Đắk Lắk, Đắk Nông trong dịp Tết 2023

(PLO)- Lượng khách du lịch đến hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chiều 27-1, trao đổi với PLO, ông Thái Hồng Hà - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk, cho biết lượng khách du lịch đến địa phương gia tăng trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

“Khách du lịch ngoại tỉnh, chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và các tỉnh miền Tây đến Đắk Lắk lưu trú tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Năm vừa qua, chúng tôi có làm chương trình xúc tiến quảng bá du lịch ở miền Tây nên lượng khách ở khu vực này đến Đắk Lắk cũng nhiều” – ông Hà cho hay.

Cụ thể, từ 21-1 đến 26-1 (tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), khách du lịch đến Đắk Lắk ước đạt 130.000 lượt, tăng 9,13% so cùng kỳ.

Trong đó, khách trong nước ước 129.650 lượt, tăng 9,04% so cùng kỳ; khách quốc tế ước đón 350 lượt, tăng 61,29% so cùng kỳ; công suất buồng bình quân ước đạt 55%. Tổng doanh thu từ du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ước đạt 14 tỉ đồng, tăng 51,4 % so với cùng kỳ.

Trong dịp Tết, nhìn chung các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch đều chú trọng đến công tác phục vụ khách, niêm yết giá công khai, ổn định giá dịch vụ, hàng hoá…

Cùng ngày, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có 96.000 lượt khách đến tham quan trên địa bàn, tăng 50,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt 92.500 lượt, khách lưu trú đạt 3.500 lượt, khách quốc tế khoảng 100 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15 tỉ đồng, tăng 248,9% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 diễn ra khá sôi nổi, lượng khách đến tỉnh tăng khá cao so với dịp nghỉ Tết năm 2022.

Hàng vạn người đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp tết Quý Mão (PLO)- Hàng vạn người, trong đó có nhiều du khách ngoại tỉnh đã đến thăm khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, vào dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

VŨ LONG