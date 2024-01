Hàng xóm đi vắng, gọi người đến dỡ nhà bán phế liệu

Ngày 2-1, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trần Ngọc Bảo Phương, 40 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm để điều tra hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Các tài sản trong nhà như cửa sắt, mái tôn... bị hàng xóm bán phế liệu. Ảnh: VT

Theo điều tra, Phương sinh sống gần nhà bà Tô Thị Xuân Thu (40 tuổi, ở xã Lộc Lâm). Lợi dụng nhà bà Xuân đi vắng, nhà ở khu vực ít người qua lại, Phương gọi điện thoại cho ông NVS (kinh doanh phế liệu ở xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) nói rằng mình được chủ căn nhà nhờ bán phế liệu các tài sản tôn sắt, cửa sắt, cọc sắt… với giá 20 triệu đồng.

Tin lời Phương, ông S cùng người nhà theo chỉ dẫn của Phương đã đến căn nhà của bà Thu xem và chốt giá mua các tài sản trong nhà là 16 triệu đồng. Ông S trả tiền và tiến hành tháo dỡ tài sản đưa về bãi phế liệu tại thôn 5, xã Mỹ Đức.

Phát hiện tài sản nhà mình bỗng dưng bị hàng xóm bán phế liệu, bà Thu đến công an trình báo.

Hành vi của Phương đã gây thiệt hại cho hàng xóm 200 triệu đồng. Ảnh: VT

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bảo Lâm xác định toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ bằng khung sắt bọc tôn, phần mái nhà và mái chuồng nuôi gồm kèo sắt và tôn sắt đã bị người mua phế liệu tháo dỡ lấy đi, một số đoạn tường bị đập bể, gây thiệt hại cho bà Thu hơn 200 triệu đồng.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 26-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Phương.

Công an huyện Bảo Lâm cho biết Phương có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

+ Trong đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân năm 2024, Công an huyện Bảo Lâm vừa triệt phá một điểm đá gà, phát hiện 40 người đang sát phạt.

40 người đá gà ăn tiền bị công an Bảo Lâm bắt giữ. Ảnh: VT

Cụ thể, ngày 31-12-2023, Đội CSHS Công an huyện Bảo Lâm ập vào một tụ điểm đá gà ở Lộc Ngãi, bắt quả tang 40 người tụ tập đá gà ăn tiền.

Lực lượng chức năng tạm giữ tại chỗ 11 người, năm con gà đá, 8 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 18 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan như các loại cân, băng keo, sổ ghi chép.

Trường gà do Hải Cán, ngụ xã Lộc Ngãi tổ chức. Ảnh: VT

Lãnh đạo công an huyện Bảo Lâm cho biết thời gian tới, công an huyện sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ địa bàn cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; răn đe các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho Nhân dân đón một cái Tết yên vui, an toàn.

VÕ TÙNG