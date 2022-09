Hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng hơn 240%

Số lượng hành khách đi và đến TP.HCM bằng đường sắt trong tám tháng đầu năm đạt 766.818 lượt hành khách (tăng 168% so với cùng kỳ năm 2021). Số lượng hành khách đi bằng đường thủy trong tám tháng đầu năm đạt gần 20 triệu lượt hành khách, tăng 34,34% so với cùng kỳ năm 2021 (14,86 triệu lượt hành khách).

Ngoài ra, người dân TP.HCM đã đi xe buýt nhiều hơn trong năm nay, trong tám tháng đầu năm, khối lượng vận tải hành khách công cộng ước tính đạt 210,2 triệu lượt hành khách, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 52,3% so với kế hoạch năm 2022 (402 triệu lượt hành khách).

Từ đầu năm, TP cũng không phát sinh điểm nguy cơ ùn tắc mới. Tổng số điểm nguy cơ ùn tắc giao thông tính đến cuối tháng 8 là 18 điểm.

Theo Sở GTVT, qua theo dõi nhận thấy có ba điểm chuyển biến tốt, tám điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và bảy điểm không chuyển biến.

Tuy nhiên, trong tám tháng, TP phát sinh hai điểm đen mới tại giao lộ Thoại Ngọc Hầu - Lũy Bán Bích, quận Tân Phú và đường Ba Tháng Hai, quận 11 (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Tạ Uyên). Ngành giao thông xóa được một điểm đen tại nút giao Võ Trần Chí - đường dẫn cao tốc Bình Thuận - Chợ Đệm. Tổng số điểm đen tính đến cuối tháng 8 là năm điểm.

Về trật tự, an toàn giao thông, báo cáo của Công an TP cho biết trong tám tháng đầu năm, trên địa bàn TP xảy ra 1.360 vụ, làm chết 429 người, bị thương 868 người. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 69 vụ, tăng 83 người chết, tăng 58 người bị thương.

Thời gian qua, ngành giao thông cũng tập trung thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP như triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực trọng điểm.

Sở GTVT TP cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng, bất cập của hạ tầng giao thông trên địa bàn TP do Sở GTVT quản lý. Đồng thời, sở cũng đã báo cáo UBND TP về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.