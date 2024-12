Hành trình vây bắt bị can có hình xăm con kỳ lân phủ kín cơ thể 30/12/2024 10:32

Ngày 30-12, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã bàn giao Đỗ Trung Kiên (28 tuổi, ngụ huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) cho Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

Đỗ Trung Kiên bị bắt theo lệnh trốn truy nã thi hành án nguy hiểm của Cơ quan thi hành án Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Đỗ Trung Kiên cùng đồng phạm bàn kế hoạch làm giả giấy tờ bán kiếm lời. Để thực hiện kế hoạch, Kiên lên mạng tìm hiểu và đặt mua máy móc, thiết bị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk lập chuyên án để triệt xóa nhóm tội phạm có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đỗ Trung Kiên bị bắt giữ ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: T. MINH

Sau thời gian theo dõi, củng cố chứng cứ, tháng 7-2022, công an đã bắt giữ nhóm tội phạm do Kiên tổ chức. Khám xét nơi ở của Kiên cùng đồng phạm, công an thu giữ ba máy tính, hai máy in màu, một máy ép nhựa dẻo và gần 300 thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe cùng rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan.

Theo cảnh sát, trong vụ án, nhóm nghi phạm nhận làm giả các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, chứng chỉ, bằng cấp, chứng minh nhân dân...

Tháng 5-2023, TAND huyện Ea H'leo tuyên phạt Đỗ Trung Kiên ba năm sáu tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, lợi dụng được tại ngoại chờ thi hành án, Đỗ Trung Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 8-2024, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đối với Đỗ Trung Kiên.

Theo một cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Phú Yên, quá trình di chuyển từ Đắk Lắk xuống Phú Yên, Kiên thường thay đổi chỗ ở gây khó khăn trong quá trình vây bắt.

Đến tháng 11, Kiên sử dụng một căn cước công dân giả rồi thuê một căn hộ hạng sang trong tòa nhà Apec (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để ẩn nấp.

Quyết định truy nã đối với Đỗ Trung Kiên. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo một cán bộ công an, thời gian ở TP Tuy Hòa, Đỗ Trung Kiên chỉ ra ngoài ban đêm, ban ngày giấu mình trong phòng nên khó khăn cho lực lượng trong quá trình truy tìm, xác minh.

“Hành tung bí ẩn, luôn cảnh giác khiến công an mất rất nhiều thời gian để xác minh. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật của nghi phạm là hình xăm kỳ lân phủ kín cơ thể, công an sau đó đã xác định chính xác nơi ẩn náu của Kiên” - một cán bộ công an cho hay.

Khi xác định xong nhân thân, bố trí lực lượng, lúc 10 giờ 30 ngày 26-12, nhiều mũi công tác thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Đắk Lắk, vây bắt Kiên ở trong một căn hộ ở tầng 22 của tòa nhà Apec.