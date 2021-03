Những loại nước uống 'bạn thân' của da đẹp đáng thử nhất

Tuy nhiên điều quan trọng là phải bổ sung những thực phẩm chức năng để giúp sản xuất collagen từ trong ra ngoài để nuôi dưỡng làn da trẻ khoẻ. Giữa một rừng sản phẩm collagen hiện nay, nhiều khách hàng bối rối không biết nên chọn loại nào uy tín hiệu quả mà chi phí lại phải chăng.

Dưới đây là ba loại thức uống làm đẹp da tái tạo collagen được tín nhiệm hàng đầu hiện nay.

1. Nước uống ngăn nám, da khô và tăng đàn hồi cho da Beauty Fighter

Thức uống làm đẹp da và tăng cường sức khỏe Beauty fighter có xuất xứ từ Nhật Bản không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn phục vụ nhu cầu làm đẹp của chị em.

Nước uống làm đẹp da Beauty fighter có nhiều dưỡng chất thiết yếu, trong đó nổi bật nhất là collagen tinh khiết được chiết xuất từ cá với khả năng tái tạo, loại bỏ nếp nhăn, nám, tàn nhan, làm chậm quá trình lão hóa và giúp da sáng mịn.

Bên cạnh đó, thức uống này còn chứa các thành phần như vitamin C, B1, B2, B6, Niacin, Citric Acid, Arginine, Citruline, Ornithine… giúp bổ sung dưỡng chất tăng lưu lượng máu, thúc đẩy quá trình tự tổng hợp & sản sinh Collagen để làm chậm tiến độ lão hóa, ngăn ngừa nám, sạm, da khô và chảy xệ, tăng đàn hồi giúp da căng mịn, trẻ trung.

Giá tham khảo: 680.000 đồng/hộp 10 chai

Beauty Fighter với công dụng chính là giúp làn da sáng mịn, xóa mờ nếp nhăn, thu hẹp lỗ chân lông và hạn chế mụn, bổ sung độ ẩm tuyệt vời cho làn da, giúp da trẻ-khỏe.

Ngoài ra, thức uống làm đẹp này còn giúp cải thiện hệ tuần hoàn, hỗ trợ tăng cường khả năng trao đổi chất, xua tan mệt mỏi cho tinh thần trở nên thư thái và tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, thức uống này còn giúp kích thích tế bào sản sinh nguyên khí có lợi, cân bằng huyết áp, hạ Cholesterol. Thức uống làm đẹp da Beauty Fighter có hương vị thơm ngon rất dễ uống.

Với hàm lượng collagen lên đến 3000mg chứa trong chai nhỏ nhắn 50ml này nên mỗi lần uống có thể bổ sung một lượng collagen khá cao cho cơ thể.

2. Nước uống cung cấp độ ẩm, giảm nhăn da Beauty Collagen Shot

Beauty Collagen Shot sẽ là giải pháp tuyệt vời để giúp cung cấp độ ẩm cho làn da, duy trì độ căng mịn, tăng độ đàn hồi cho da, giúp da săn chắc, giảm vết nhăn và chống chảy xệ.

Beauty Collagen Shot có nguồn gốc từ Úc. Với công thức thủy phân type 1 và 3 giúp tạo ra một loại protein sợi có mặt trong lớp mô ngoại tế bào của các tế bào sống, các phân tử cực nhỏ giúp quá trình hấp thụ vào cơ thể tối ưu, mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn collagen thông thường.

Collagen Peptides có lượng các axit amin, glycine, proline và hydroxyproline cao hơn 10-20 lần so với những loại protein thông thường. Công thức đột phá còn chứa thành phần Collagen kết hợp: Vitamin C, vitamin E, kẽm, biotin,… giúp phục hồi tế bào tổn thương và hỗ trợ chăm sóc toàn bộ cơ thể, chống lại các gốc tự do. Với mùi hương dịu nhẹ, thơm ngon nên loại nước này rất được yêu thích.

Giá tham khảo: 950.000 đồng/hộp 10 chai

3. Nước uống cải thiện cấu trúc, giúp da căng bóng InnerB Glowshot

Nếu chị em vẫn còn băn khoăn về chi phí thì nước uống bổ sung collagen InnerB Glowshot là một sự lựa chọn lý tưởng nhất. Đến từ xứ sở kim chi, loại nước uống làm đẹp này có khả năng cải thiện cấu trúc da, giúp các tế bào mô được liên kết với nhau một cách chặt chẽ hơn, từ đó làm da căng bóng và đầy sức sống.

Sản phẩm có dạng nước uống nên các tinh chất được hấp thu dễ dàng hơn. Sự kết hợp các dưỡng chất thiết yếu cho da là Collagen thủy phân 3,000mg, Elastin, chất chống oxy hóa (Vitamin C) cùng hương vị xoài thơm mát giúp nuôi dưỡng làn da ẩm mịn, căng bóng.

Giá tham khảo: 349.000 đồng/hộp sáu chai. Hiện đang được khuyến mãi giảm giá 50% tại chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World.

Collagen và elastin đóng vai trò như một bộ khung chống đỡ bên dưới da, giúp làn da duy trì sự căng mịn và đàn hồi nhưng rất dễ suy giảm theo thời gian.

Chai nước uống InnerB Glowshot giúp bổ sung elastin và collagen dưới dạng phân tử peptit siêu nhỏ, dễ dàng hấp thu vào cơ thể, mang lại hiệu quả cao giúp da đàn hồi, cải thiện cấu trúc da, giảm nếp nhăn, lão hóa, sạm nám. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa vitamin C hỗ trợ da sáng mịn, giảm nhanh vết sạm, nám và vị xoài cực ngon.

Chẳng những có giá bán rất phải chăng, nước uống làm đẹp da Inner B Glowshot còn đang được khuyến mãi đến 50% tại chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World với giá chỉ còn 174.500 đồng.

Thật sự là một deal hời không thể bỏ lỡ cho các tín đồ làm đẹp.

