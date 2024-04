Hiện trạng dự án Tập đoàn Thuận An đang thi công ở Quảng Nam 25/04/2024 09:00

(PLO)- Sản lượng thi công của Tập đoàn Thuận An tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E, tỉnh Quảng Nam chiếm khoảng 207 tỉ, trong đó nhà thầu phụ đảm nhận khoảng 25 tỉ.

Theo ghi nhận của PV, các gói thầu trên tuyến quốc lộ 14E (tỉnh Quảng Nam) vẫn đang được thi công bình thường tại những vị trí đã có sẵn mặt bằng. Đến nay, dự án đã thi công được khối lượng khoảng 25%.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E, tỉnh Quảng Nam do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.800 tỉ đồng, chia thành ba gói thầu, do ba liên danh các nhà thầu thi công.

Tập đoàn Thuận An cùng hai doanh nghiệp khác trúng gói thầu XD02, thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Tháng 12-2022, Cục đường bộ Việt Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XD02 thi công xây dựng đoạn Km40+00 - Km71+500 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam.

Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An (tiền thân của Tập đoàn Thuận An) - Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình Tây An tham gia gói thầu này với vai trò là nhà thầu chính, nhà thầu phụ là Công ty CP 134 Việt Nam.

Tập đoàn này đảm nhận thi công các cây cầu trong gói thầu XD02. Ảnh: TN

Giá trúng thầu hơn 507 tỉ đồng; loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; thời gian thực hiện hợp đồng 650 ngày.

Trả lời PV, ông Võ Tá Thanh, Giám đốc điều hành BQL dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E, cho hay hiện nay các nhà thầu vẫn tiến hành thi công. Tại các vị trí, nhà thầu bố trí phương tiện, máy móc cùng nhân lực triển khai thi công.

Ngoài ra, Tập đoàn Thuận An thi công kết cấu móng mặt đường. Ảnh: TN

Ông Thanh cho biết vừa qua lãnh đạo Tập đoàn Thuận An bị bắt có ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của những người tham gia thi công, cũng như các đơn vị hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị với tập đoàn này.

Theo hợp đồng ký kết, sản lượng của tập đoàn Thuận An trong gói thầu XD2 chiếm khoảng 207 tỉ, trong đó nhà thầu phụ đảm nhận khoảng 25 tỉ.

“Phạm vi thi công của Tập đoàn Thuận An là toàn bộ các cây cầu trên gói thầu XL2. Hiện nay một số cây cầu đã cơ bản hoàn thiện. Còn phạm vi kết cấu móng mặt đường, các nhà thầu khác đang thi công nên vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho tập đoàn này” - ông Thanh cho hay.

Một số hình ảnh gói thầu Tập đoàn Thuận An tham gia thi công trên tuyến Quốc lộ 14E:

Thông tin gói thầu XD02 thi công xây dựng đoạn Km40 - Km71+500 tuyến Quốc lộ 14E. Ảnh: TN

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E đang thi công khoảng 25% khối lượng. Ảnh: TN

Sau khi hoàn thiện, tuyến quốc lộ 14E sẽ rộng 9m. Ảnh: TN

Nhiều đoạn cua trên tuyến được nén lại. Ảnh: TN

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng. Ảnh: TN

Hiện nay dự án được bàn giao mặt bằng khoảng 65%. Ảnh: TN