Hiện tượng đầu cơ trục lợi từ vàng miếng SJC

12/06/2024 10:41

(PLO)- Trong khi giá bán vàng miếng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC ở mức 76,98 triệu đồng/lượng thì trên thị trường tự do đã đẩy lên tới gần 81 triệu đồng.

Ngày 12-6, giá vàng miếng SJC được NHNN bán ra cho các ngân hàng thương mại ở mức 75,98 triệu đồng. Đây là ngày thứ tư liên tiếp, nhà điều hành không thay đổi giá bán ra. Theo đó, giá bán vàng miếng tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC cũng giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, Công ty SJC niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng, thấp hơn 2 triệu đồng so với giá bán ra.

Trong khi đó, tại những điểm mua bán vàng miếng SJC với quy mô nhỏ đang neo giá vàng miếng SJC ở mức 79,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tức là nếu ai đó mua vàng miếng tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC với giá 76,98 triệu đồng thì chỉ cần đến các tiệm vàng ngoài thị trường để bán lại là kiếm lời dễ dàng 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do biến động lạ. Ảnh minh họa

Giả sử một người mua 10 lượng vàng miếng SJC với giá 76,98 triệu đồng và bán lại với giá 79,3 triệu đồng thì dù có phải chờ đợi cả ngày dài, họ cũng đã dễ dàng “bỏ túi” 23 triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận cao chưa từng có.

Đây cũng là điều lạ lùng trên thị trường vàng miếng SJC thời điểm này. Bởi thông thường, để kéo khách hàng về phía mình, các cửa hàng kinh doanh vàng miếng nhỏ lẻ sẽ neo giá mua vào nhỉnh hơn so với giá mua của Công ty SJC, nhưng ở chiều bán ra lại có mức giá mềm hơn mức giá bán niêm yết của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, trong những ngày sức mua vàng miếng SJC đột ngột tăng cao kể từ khi NHNN chính thức triển khai bán vàng miếng trực tiếp cho người dân thông qua nhóm Big 4 thì diễn biến giá vàng miếng trên thị trường tự do lại đổi chiều.

Thay vì bán thấp hơn để cạnh tranh thì thị trường tự do lại đẩy giá mua - bán tăng vọt khiến không ít người đầu cơ lợi dụng thời điểm này để lướt sóng vàng ngay trong ngày.

Theo thông tin từ NHNN, tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Do đó, NHNN đã có công văn gửi Công an TP. Hà Nội và Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan này phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

Đồng thời triển khai các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, Công ty SJC nhằm hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.