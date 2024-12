HLV Tsutomu Ogura của Singapore lấy cảm hứng từ Thái Lan để ngược dòng ở Việt Trì 27/12/2024 12:00

HLV Tsugomu Ogura của đội tuyển Singapore cho rằng, khi đội ông dẫn Thái Lan 2-0, nhưng rồi Thái Lan còn ngược dòng đánh bại Singapore thì Singapore cũng có thể làm điều đó tại Việt Trì tối 29-12.

HLV Tsugomu Ogura so sánh điều này và hứa sẽ làm được. Vì ngày 29-12 tới, tuyển Singapore rơi vào thế như tuyển Thái Lan ở vòng bảng đã thắng ngược Singapore 4-2 sau khi bị dẫn 2-0 ở vòng bảng tối 17-12 ngay trên sân quốc gia Singapore vậy.

HLV Tsutomu Ogura tin tinh thần quả cảm của cầu thủ Singapore sẽ giúp đội ngược dòng thành công tại Việt Trì tối 29-12. Ảnh:CTP

HLV Tsugomu Ogura nói tiếp: “Trong bóng đá, nhiều khi bạn gặp may mắn trong một trận đấu, nhưng nhiều khi bạn thiếu may mắn trong một trận đấu khác. Chẳng hạn như tuyển Việt Nam thắng Singapore 2-0 là họ gặp may mắn ở cuối trận”.

Chiến lược gia người Nhật Bản của tuyển Singapore cũng khái quát hóa như bao nhà cầm quân khác trên thế giới này vẫn hay ví von như kiểu Pep Guardiola, hay Mourinho, Wenger, Ancelotti... khi những vòng Knock out qua hai lượt trận đi và về. HLV Tsutomu Ogura nói: “Chúng tôi mới chỉ bị dẫn 2-0 ở hiệp 1, còn cả hiệp 2 tại Việt Trì, chúng tôi có thể xoay ngược tại Việt Trì vào tối 29-12 tới.

HLV Tsugomu Ogura cũng mô tả như một sự dặn dò học trò rằng một trận đấu mà may mắn chỉ đến với những đội chơi hết mình cho đến lúc tiếng còi kết thúc trận vang lên. Sự may mắn đôi khi chỉ đến ở những phút bù giờ, nên cầu thủ phải nỗ lực tận dụng cho đến khi kết thúc trận đấu, vài chục giây cuối trận, vài giây cuối trận, mọi chuyện có thể khác đi.

HLV Tsugomu Ogura tiếp: “Bóng đá không chỉ 90 phút, tôi thường nói với các cầu thủ của mình như thế, vì trong thời gian bù giờ, cục diện có thể thay đổi, gió có thể đổi chiều. Và điều này chúng tôi sẽ chứng minh tại Việt Trì”.

HLV Tsutomu Ogura lấy trận Singapore thua ngược người Thái Lan đêm 17-12 trên sân quốc gia Singapore để nói về sự ngược dòng và cả sự may mắn.

Và có thể nói rằng, tuyển Việt Nam sẽ có một trận bán kết lượt về không êm ả ở Việt Trì vào lúc 20 giờ ngày 29-12 tới. Tuyển Singapore vốn có thể lực, tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường lại thêm được dẫn dắt bởi HLV Tsutomu Ogura, một nhà cầm quân người Nhật nên nhất định họ sẽ thể hiện 200% tại Việt Trì để có thể ngược dòng như chính ví von của HLV này.