(PLO)- Tờ The Straits Times đã giật tít ”Đau lòng khi Singapore thua tuyển Việt Nam 2-0 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2024 sau sự cố VAR”.

Chủ nhà Singapore đã phải chịu hai đòn đau đớn vào phút bù giờ trong ngày lễ tặng quà khi để thua tuyển Việt Nam 0-2 ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2024 tại Sân vận động Jalan Besar vào ngày 26-12.

Sau trận đấu, HLV Tsutomu Ogura của tuyển Singapore cảm thấy đội của ông không may mắn nhưng đội cần phải cải thiện về sức bền, sự tập trung và tính ổn định, sau khi họ để thủng lưới một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút thứ 90+11, trước cú đấm hạ gục của Nguyễn Xuân Son ở phút thứ 90+14.

Ở vòng bảng AFF Cup 2024, Singapore cũng để thủng lưới 2 bàn trong thời gian bù giờ để thua ngược 2-4 trước đương kim vô địch Thái Lan, mặc dù họ đã cầm cự xuất sắc để có trận hòa 0-0 trước Malaysia để giành quyền vào bán kết.

Tờ The Straits Times đã giật tít ”Đau lòng khi Singapore thua tuyển Việt Nam 2-0...". ẢNH: The Straits Times

Chiến lược gia 58 tuổi người Nhật Bản Tsutomu Ogura của tuyển Singapore cho biết sau trận đấu: “Bóng đá không chỉ là 90 phút, tôi luôn nói với các cầu thủ. Bóng đá là 90 phút cộng thêm thời gian bù giờ. Trong tình huống như thế này, chúng ta đã thấy sự khác biệt giữa Singapore và Việt Nam.

Đôi khi chúng ta may mắn, đôi khi chúng ta không may mắn. Đây là bóng đá, chúng tôi cần may mắn, nhưng chúng tôi cũng cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Được rồi, chúng tôi đã để thủng lưới một quả phạt đền đáng tiếc, nhưng chúng tôi không nên để thủng lưới thêm một bàn nữa, vì vậy đây là lỗi của chúng tôi.

Nhưng trận đấu này đã kết thúc. Hôm nay chúng tôi đã gây khó khăn cho tuyển Việt Nam và họ đã thắng chúng tôi. Đây cũng sẽ là một trận đấu khó khăn ở Hà Nội, vậy tại sao chúng tôi không thể làm như vậy với họ? Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho “hiệp hai” ở Hà Nội.”

Tờ The Straits Times (Singapore) bình luận, “Sau màn trình diễn căng thẳng của hai đội trong thời gian thi đấu chính thức, trận đấu chuyển sang một số quyết định gây tranh cãi của VAR. Sau áp lực liên tục trong hiệp 2, Singapore đã có một quả phạt đền vào phút thứ 80 nhưng bị VAR và trọng tài người Hàn Quốc Kim Woo-sung từ chối sau khi Hồ Tấn Tài dường như đã phạm lỗi với Faris Ramli trong vòng cấm

Đội trưởng tuyển Singapore Hariss Harun đồng ý rằng đội của anh đã bị cướp một quả phạt đền. Sau đó, VAR đã chính xác từ chối bàn thắng của Việt Nam khi pha dứt điểm tuyệt đẹp của Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) không được công nhận vì lỗi chạm tay ở phút 88, đồng thời HLV trưởng Kim Sang-sik của Việt Nam cũng nhận thẻ vàng vì phản đối.

Sau đó đội khách đã có bàn thắng mang tính đột phá trong thời gian bù giờ. Thủ môn Izwan Mahbud và Shakir Hamzah của Singapore đã không xử lý được đường tạt bóng từ cánh trái, và sau khi VAR xác định hậu vệ Singapore đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, Nguyễn Tiến Linh đã thực hiện thành công quả đá phạt đền.

Ba phút sau, pha đá phạt góc của Nguyễn Hoàng Đức được Phạm Xuân Mạnh đánh đầu chuyền cho Rafaelson, cầu thủ sinh ra ở Brazil giúp Việt Nam có được lợi thế dẫn trước 2 bàn trong trận lượt về tại Sân vận động Việt Trì ở Phú Thọ vào ngày 29-12, khi luật bàn thắng sân khách không có hiệu lực”.

Singapore nhận 2 bàn thua trước tuyển Việt Nam trong những phút cuối trận. ẢNH: FAS

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam thừa nhận rằng một số quyết định là “không may” cho cả hai đội. Chiến lược gia 48 tuổi người Hàn Quốc Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam nói thêm: “Chúng tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới này với thời tiết và sân cỏ nhân tạo. Hiệp một rất khó khăn để chúng tôi thực hiện những gì đã lên kế hoạch.

Nhưng thông qua những thay đổi về chiến thuật và sự thay người phù hợp, chúng tôi đã có thể chơi tốt đến phút cuối cùng. Sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa và sẽ còn khó khăn hơn nữa từ bây giờ. Hy vọng rằng chúng tôi có thể chuẩn bị tinh thần cho đội mình để có một trận đấu tốt hơn”.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 được tổ chức tại sân cỏ nhân tạo Jalan Besar vì sân vận động Quốc gia Singapore đã tổ chức một buổi lễ hòa nhạc. Với 5.233 người hâm mộ cuồng nhiệt biến đấu trường nhỏ bé có sức chứa 6.000 chỗ ngồi thành một “biển đỏ”, đội chủ nhà Singapore đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn bằng việc các thành viên của đội hình tuyển Singapore vô địch Tiger Cup năm 1998 (thắng Việt Nam 1-0 ở chung kết) tiến vào sân và hát vang bài Kit Chan's Home. Singapore cũng vinh danh cựu danh thủ Singapore Adam Swandi, người gần đây đã tuyên bố giải nghệ vì bệnh tim.

Nhưng chính các vị khách và 300 người hâm mộ Việt Nam mới là những người ăn mừng khi Đinh Thanh Bình đưa bóng vào lưới Singapore chỉ sau 10 phút, nhưng bàn thắng lại bị từ chối vì lỗi việt vị. Sau đó, Nguyễn Xuân Son tung người móc bóng đưa bóng đi trúng xà ngang từ tư thế việt vị.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 114 thế giới đã thiết lập hàng thủ năm người một cách thận trọng nhưng không thực sự ổn định vì mặt sân cỏ nhân tạo khó chơi bóng. Trong khi đó, Singapore xếp hạng 160 đã phải chịu thất bại vào phút chót khi cầu thủ kiến ​​thiết gốc Nhật Kyoga Nakamura của Singapore chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X trước trận đấu rằng anh sẽ không thể thi đấu ở lượt đi.

Theo số liệu thống kê từ trang web của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), ban đầu không có cầu thủ nào của cả hai đội bị treo giò vì không có ai bị đuổi khỏi sân hoặc nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng. Tuy nhiên, cuộc họp điều phối trận đấu đã xác nhận rằng Nakamura thực sự đã nhận thẻ vàng trong trận hòa 0-0 của Singapore tại Malaysia và sẽ bị treo giò vì đây là thẻ vàng thứ hai của anh ở vòng bảng, sau thẻ vàng trước đó trong trận thua 4-2 trên sân nhà trước Thái Lan.

Khán giả trên Sân vận động Jalan Besar rất buồn khi chứng kiến tuyển Singapore thua đau tuyển Việt Nam ở phút bù giờ. ẢNH: The Straits Times

"Cuối cùng, đội hình tuyển Singapore bản địa bước ra sân, với Lionel Tan đã giành chiến thắng trong trận chiến cá nhân với Nguyễn Xuân Son và Safuwan Baharudin chơi phòng thủ lẫn tấn công đều xuất sắc.

Các học trò của HLV Ogura đã tấn công dồn dập sau giờ nghỉ bằng cách đưa Taufik Suparno và Faris vào thay Glenn Kweh và Ryhan Stewart và gần như đã được đền đáp. Singapore đã có thể giành được chiến thắng để chấm dứt chuỗi 26 năm không thắng tuyển Việt Nam.

Sau khi Taufik cướp bóng từ Đỗ Duy Mạnh, cú sút của anh lại bị thủ môn Nguyễn Đình Triều bay người dùng những đầu ngón tay đẩy ra ngoài ở phút 68, trước khi bi kịch ập đến tuyển Singapore vào phút chót khiến hy vọng vào chung kết AFF Cup lần thứ năm của họ trở nên mong manh", tờ The Straits Times bình luận ở cuối bài viết.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 20 giờ ngày 29-12.