Hỗ trợ các hộ dân không đủ điều kiện được lắp đặt đồng hồ nước 23/09/2024 17:06

Chính sách này vừa được Công ty CP Cấp nước Trung An, thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) triển khai để hỗ trợ các hộ thuộc diện đang tranh chấp, vi phạm xây dựng, hoặc sống trong khu quy hoạch treo... được lắp đồng hồ cấp nước sạch.

Những hộ dân này đang phải mua nước hoặc khoan giếng ngầm để có nước sinh hoạt, không đảm bảo về vệ sinh.

Nhiều hộ dân vi phạm xây dựng ở TP.HCM vẫn được lắp đặt đồng hồ nước. Ảnh minh hoạ: ĐÀO TRANG

Công ty CP Cấp nước Trung An (Công ty Trung An) cho biết trong những năm qua, công ty triển khai công tác vận động khách hàng sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, hạn chế và không sử dụng nước ngầm có nguy cơ ô nhiễm với nhiều biện pháp tích cực. Từ đó tạo được sự chuyển biến rõ nét về thói quen, đồng thời đáp ứng nhu cầu an toàn vệ sinh nguồn nước cho người dân.

Nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch cho các hộ dân có nhu cầu bức thiết nhưng chưa đủ điều kiện theo tiêu chí được quy định, Công ty Trung An sẽ thực hiện lắp đặt đồng hồ nước cho người dân có cam kết.

Cụ thể, người dân đồng ý chấp hành việc Công ty Trung An phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu, thu hồi đồng hồ nước, không yêu cầu bồi thường, khiếu nại.

Khi nhận được yêu cầu phá dỡ đối với những công trình vi phạm, người dân cũng cần cam kết đồng ý cho đơn vị cấp nước đơn phương chấm dứt dịch vụ và không khiếu nại, khiếu kiện về sau.

Các hộ dân có nhu cầu cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Phiếu yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước có thu phí; Các loại giấy tờ liên quan đến vị trí lắp đặt đồng hồ nước (thông báo theo mẫu CT07, CT08 của công an địa phương; giấy mua, bán, cho, tặng nhà, đất...)

Bên cạnh đó là biên bản thỏa thuận về việc đầu tư, thi công và bàn giao đường ống phân phối cùng thủy lượng kế.