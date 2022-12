Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng cho Saigon Co.op

(PLO)- Cơ quan Công an xác định hành vi tự ý sử dụng 1.000 tỉ đồng của bị can Diệp Dũng cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op) cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi tự ý sử dụng số tiền 1.000 tỉ đồng (trong đợt huy động vốn năm 2016) để ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới); sau đó, tiếp tục ký thỏa thuận bổ sung giảm tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống 0%/năm của bị can Diệp Dũng với bị can Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung (đồng phạm giúp sức cho bị can Diệp Dũng) đã đủ yếu tố cấu thành tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Hành vi này gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền 115.694.444.445 đồng (trong đó thiệt hại về thuế số tiền hơn 29 tỉ đồng).

Cụ thể, giữa tháng 8-2016, ông Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã tự ý lấy số tiền 1.000 tỉ đồng (lấy trong 3.000 tỉ đồng Saigon Co.op huy động của các nhà đầu tư) ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng với lợi nhuận là 7 %/ năm.

Theo kết luận giám định tư pháp ngày 18-11-2020, hai hợp đồng hợp tác đầu tư mà Saigon Co.op đã ký kết không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới. Saigon Co.op chỉ cần thực hiện chuyển tiền theo quy định tại hợp đồng là sẽ nhận lại được lợi nhuận cố định là 7%/năm.

Như vậy, hai hợp đồng này mặc dù hình thức pháp lý là hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng bản chất là hình thức cho vay ngắn hạn.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra bổ sung Cơ quan An ninh điều tra cũng đã ghi lời khai được 19/57 các nhà đầu tư đã góp vốn vào Saigon Co.op.

Theo đó, quan điểm của các nhà đầu tư về số tiền 3.000 tỉ đồng khi thực hiện góp vốn vào Saigon Co.op là để thực hiện mục đích đặt cọc thương vụ mua Big C, nếu không thành công thì số tiền góp vốn sẽ được hoàn trả lại hoặc tiếp tục góp vốn để phát triển, củng cố và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op.

Đồng thời, các nhà đầu tư cũng không biết việc Saigon Co.op lấy 1.000 tỉ đồng từ nguồn tiền góp vốn để thực hiện việc hợp tác đầu tư với hai Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới.

Cũng theo bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra đã kê biên nhiều tài sản là bất động sản, cổ phiếu; phong toả tài khoản của các bị can trong vụ án.

Ngoài ra, vào ngày 6, 7-12-2022 các bị can như: Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang và Trần Trung Liệt đã tự nguyện khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 420 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15-12-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Diệp Dũng đã toan tính thâu tóm Saigon Co.op như thế nào? (PLO)- Mặc dù Thanh tra TP.HCM đang thanh tra và yêu cầu phía Saigon Co.op phải chấp hành nhưng ông Dũng liên tục né tránh, tổ chức Đại hội thành viên bất thường.

HỮU ĐĂNG