Hơi ấm từ những người mẹ đỡ đầu trong sắc phục công an 02/09/2024 05:45

(PLO)- Sau hơn hai năm thực hiện, chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận đỡ đầu cho 28 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, cả nước có hơn 23.000 đồng bào, cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh, tử vong.

Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng em Phan Tấn Phát.

Tại tỉnh Tây Ninh, có 41 trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ, người thân vì đại dịch. Nỗi đau mất cha mẹ, người thân đối với các em nhỏ là quá lớn, không thể bù đắp được, đặc biệt là trẻ em ở các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mất mẹ, mất cha - trụ cột của gia đình, khiến cuộc sống của các em vô cùng bấp bênh, tương lai phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ chăm lo vật chất và tinh thần trong thời gian dài.

Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhận thấy ý nghĩa nhân văn, cao đẹp của chương trình, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có người thân bị mất do dịch Covid-19.

Kế hoạch này đã được triển khai, thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực và sâu rộng đến 15 Hội Phụ nữ trực thuộc và 09 Hội Phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Hội Phụ nữ Công an thành phố Tây Ninh “ Mẹ đỡ đầu” em Lê Quốc Trung

Trường hợp đầu tiên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu là trường hợp của em Trần Thị Trâm Anh, sinh năm 2018, ngụ tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Mẹ em mất do Covid-19, em sống cùng ba tại nhà ông bà ngoại, ông ngoại em cũng bị tai biến và mất sức lao động. Biết được hoàn cảnh của em, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng từ quỹ Nuôi heo đất để em có động lực, vươn lên trong cuộc sống.

Là con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an thành phố Tây Ninh, em Lê Quốc Trung (sinh năm 2016) và gia đình em cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Ba mất do Covid-19, gia đình em mất đi trụ cột của gia đình. Cả gia đình đều trông chờ vào số tiền ít ỏi từ tiệm tạp hóa nhỏ được mẹ em bán tại nhà.

Biết được hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình, Hội Phụ nữ Công an thành phố Tây Ninh đã nhận hỗ trợ em Trung theo chương trình Mẹ đỡ đầu, để tiếp thêm động lực cho em tiếp tục cắp sách đến trường. Được biết, trước đó, Hội Phụ nữ Công an thành phố Tây Ninh cũng đã nhận nuôi anh trai của Trung cho đến khi em đỗ vào đại học vào năm 2023.

Trao đổi với phóng viên, bà Giảng Thị Lánh (mẹ cháu Lê Quốc Trung), cho biết: "Tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ Công an TP Tây Ninh thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu. Họ đã giúp đỡ cho con tôi 2 năm qua. Con tôi là Lê Quốc Toàn đã vô đại học rồi, chương trình tiếp tục hỗ trợ con tôi là Lê Quốc Trung, hiện tại bé đang học lớp 2".

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh và Hội phụ nữ Công an thị xã Trảng Bàng tặng quà, thăm hỏi động viên em Nguyễn Gia Lạc.

Em Nguyễn Gia Lạc, sinh năm 2013, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, là một trường hợp đặc biệt mà Hội Phụ nữ Công an thị xã Trảng Bàng nhận đỡ đầu.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, em sống với bà Ngoại, những tưởng những ngày tháng sau này em sẽ được sống trong vòng tay yêu thương, chở che của ngoại. Nhưng một lần nữa em lại mất đi chỗ dựa còn lại, ngoại em bị bệnh nan y và mất cách đây hơn hai tháng.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của chương trình Mẹ đỡ đầu , em đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập thật tốt. Hiện em Lạc là một trong 150 em may mắn được tham gia chương trình Trại hè yêu thương do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thảo, Hội phụ nữ Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian qua Hội Phụ nữ Công an thị xã Trảng Bàng đã thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cũng như quan tâm động viên tinh thần cho em Nguyễn Gia Lạc, dành nhiều thời gian để chơi đùa với em tạo cho em có cảm giác như là có một người mẹ, có gia đình ở bên để cho em an tâm học hành thật tốt.

Không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, em Phan Tấn Phát (10 tuổi), ở ấp Phước Tân, xã Phan, huyện Dương Minh Châu mang trong mình căn bệnh thiếu máu bẩm sinh khiến cơ thể em suy nhược, không nhanh nhẹn như các bạn.

Mẹ em làm công nhân, ba em thì ai thuê gì làm đó nên kinh tế gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Biết được hoàn cảnh của em, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng Phát.

Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, mua sắm quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, bánh sữa thì các Mẹ đỡ đầu Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu còn hỗ trợ Phát kinh phí ăn học.

Thượng tá Nguyễn Hai Mừng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo phòng và sự tham gia tích cực của chị em phụ nữ trong đơn vị, Hội phụ nữ Phòng tham mưu đã hỗ trợ, đóng góp cho hai em học sinh có được điều kiện để đến trường học tập trong điều kiện có thể của đơn vị.

Chương trình Mẹ đỡ đầu là một chương trình rất hay, rất ý nghĩa, và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ công an nhân dân vừa làm tốt việc nước, vừa đảm việc nhà, vừa tham gia tốt các hoạt động cộng đồng.

Việc này, Ban lãnh đạo đơn vị rất ủng hộ và luôn tạo điều kiện để cho các đồng chí nữ của đơn vị tiếp tục tham gia tốt chương trình này cũng như các chương trình có ý nghĩa lan tỏa trong thời gian tới.

Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận đỡ đầu cho 28 em, với tổng số tiền và hiện vật đã hỗ trợ trên 163 triệu đồng.

Theo thiếu tá Nguyễn Thị Tố Nguyên, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu, kết nối mạnh thường quân để chăm lo cho các em có hoàn cảnh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em mồ côi cha mẹ để các em vững bước đến trường, sinh hoạt đầy đủ và vui chơi như các bạn đồng trang lứa.

Chương trình Mẹ đỡ đầu đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội Phụ nữ trong Công an Tây Ninh. Qua đó, cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong vấn đề chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em.

Việc thường xuyên kết nối giữa “mẹ và con đỡ đầu” đã giúp các con có thêm một điểm tựa, thêm phần tự tin để an tâm học tập, xây dựng tương lai tươi sáng hơn, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương.