Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thông tin về ô tô biển xanh gây tai nạn ở Phú Quốc

(PLO)- Theo Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, xe ô tô biển xanh 68C-0862 do một doanh nghiệp tài trợ và Hội đã thanh lý từ năm 2018.

Ngày 16-11, liên quan đến xe ô tô biển xanh gây tai nạn làm một nữ sinh tử vong ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã có văn bản thông tin về nguồn gốc của phương tiện này.

Theo ông Trương Thắng Trận, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, nhiều thông tin đăng tải về vụ tai nạn trên báo mạng với nội dung chưa đầy đủ, chính xác. Trong đó, có đề cập chủ sở hữu xe là Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang làm ảnh hưởng uy tín của Hội.

Theo văn bản, ô tô biển xanh 68C-0862 hiệu Nissan. Xe do mạnh thường quân là doanh nghiệp tài trợ cho Hội để làm phương tiện hoạt động.

Vào tháng 4-2018, Hội đồng thanh lý của Hội đã họp và thanh lý xe cho một người tên Thanh Phong ở TP Rạch Giá sửa chữa làm phương tiện đi lại.

“Tại Điều 2 của Quyết định thanh lý, ông Phong phải làm thủ tục sang tên theo quy định của pháp luật. Do đó, từ ngày 2-5-2018, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang không còn là chủ sở hữu của chiếc xe nói trên” - Văn bản thông tin báo chí của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang nêu.

Trước đó, tài xế gây tai nạn khai với công an, người này mượn xe ô tô biển xanh 68C-0862 từ người tên Đặng Quốc Cường (21 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm) để tập lái và đến tối 14-11 thì xảy ra vụ tai nạn.

Như PLO đã thông tin, tối 14-11, xe ô tô biển xanh 68C-0862 do Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) điều khiển hướng An Thới đi Dương Tơ. Khi đến đoạn gần khu di tích nhà tù Phú Quốc (thuộc khu phố 4, phường An Thới) thì va chạm với xe mô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Không dừng lại, Thép tiếp tục cho xe chạy, đến đoạn trước trường THPT An Thới thì xảy ra va chạm với xe máy do em LDMQ (15 tuổi, ngụ phường An Thới) điều khiển.

Sau đó, Thép tiếp tục lái xe đến đoạn đường trước cổng trường Tiểu học - THCS An Thới 2 và bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn làm em Q. bị thương nặng và đến sáng 15-11 thì tử vong.

Khoảng một giờ sau khi gây tai nạn Thép đã đến Công an TP Phú Quốc trình diện.

Qua xác minh bước đầu, Công an TP Phú Quốc, thông tin tại thời điểm xảy ra tai nạn, Thép chưa có giấy phép lái xe và trong người có nồng độ cồn là 0,350mg/lít khí thở.

CHÂU ANH