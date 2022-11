Vụ xe biển xanh tông chết nữ sinh: Người gây tai nạn mượn xe tập lái

(PLO)- Khai với công an, Danh Thép, người điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn cho biết khoảng 10 ngày trước đã mượn xe từ một người khác để tập lái.

Chiều 15-11, Công an TP Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đang tiếp tục mời những người có liên quan vụ ô tô biển xanh 68C-0862 gây tai nạn làm một học sinh cấp 3 tử vong để làm rõ vụ việc.

Bước đầu, công an xác định người điều khiển xe ô tô biển xanh gây tai nạn nói trên là Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh).

Thời điểm xảy ra tai nạn, Thép chưa có giấy phép lái xe, trong người có nồng độ cồn là 0,350mg/lít khí thở.

Làm việc với công an, Thép cho biết khoảng 10 ngày trước, Thép có mượn xe ô tô biển xanh từ người tên Đặng Quốc Cường (21 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm) để tập lái và đến tối 14-11 thì xảy ra vụ tai nạn.

Như PLO đã thông tin, tối 14-11, ô tô biển xanh 68C-0862 lưu thông hướng An Thới đi Dương Tơ. Khi đến đoạn gần khu di tích nhà tù Phú Quốc (thuộc khu phố 4, phường An Thới) thì va chạm với xe mô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi va chạm, Thép tiếp tục cho xe chạy, đến đoạn trước trường THPT An Thới thì xảy ra va chạm với xe máy do em LDMQ (15 tuổi, ngụ phường An Thới) điều khiển.

Sau đó, Thép tiếp tục lái xe đến đoạn đường trước cổng trường Tiểu học - THCS An Thới 2 và bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn làm em Q. bị thương nặng và đến sáng 15-11 thì tử vong.

Khoảng một giờ sau khi gây tai nạn Thép đã đến Công an TP Phú Quốc trình diện.

Giáo viên trường THPT An Thới, nơi nạn nhân đang theo học, em Q. là học sinh giỏi, ngoan, hiền, lễ phép. Khi vào trường, em Q. được chọn vào học lớp đặc biệt của trường do em có số điểm thi cao. Em vừa thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh để chọn đi thi cấp tỉnh. Trong lúc chờ kết quả thì xảy ra vụ việc đau lòng. Theo nguồn tin, ô tô biển xanh 68C-0862 trước đây từng được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đăng ký chủ sở hữu, sau đó, đã bán hóa giá lại cho một cán bộ nghỉ hưu. Còn tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, theo thông tin trên tem đăng kiểm dán ở kính trước, cho thấy xe ô tô này đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 11-2019.

