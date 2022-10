Hôm nay, bão Nesat sẽ đi vào biển Đông, diễn biến phức tạp

(PLO)- Dự báo sau khi vào biển Đông, bão Nesat vẫn tiếp tục mạnh lên và có diễn biến phức tạp.

Sáng nay (16-10), Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát tin bão gần biển Đông, bão Nesat. Nesat là tên bão do Campuchia đặt. Trong ngôn ngữ của Campuchia thì Nesat có nghĩa là hoạt động đánh cá. Sau khi vào biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 6 trên biển Đông năm 2022.

Theo đó, 7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 110km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo khả năng trong hôm nay, bão Nesat sẽ đi vào biển Đông. Sau khi vào biển Đông, bão vẫn tiếp tục mạnh lên và có diễn biến phức tạp.

Dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão Nesat, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4,0-7,0m.

Trong khi đó, trên đất liền, một đợt không khí lạnh mới đang tăng cường xuống phía Bắc. Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Dự báo trong hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ.

Tại miền Trung, các tỉnh vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lớn do bão số 5. Trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 15-10 đến 8 giờ ngày 16-10 có nơi trên 150mm như: Lệ Thủy (Quảng Bình) 261.6mm, Phong Xuân (Thừa Thiên Huế) 191.6mm, Bình Điền (Thừa Thiên Huế) 159.2mm…

Trong hôm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, mưa lớn có xu hướng giảm nhanh ở những khu vực trên.

Ứng phó mưa lớn và bão số 5, Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán người dân (PLO)- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ra công điện ứng phó mưa lớn và bão số 5.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung hứng đợt mưa lớn (PLO)- Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ giảm xuống cấp 7, giật cấp 9.

AN HIỀN