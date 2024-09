Hôm nay học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế được nghỉ học do bão số 4 19/09/2024 08:13

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 4, học sinh tại tỉnh Thừa Thiên-Huế được nghỉ học.

Khuya 18-9, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở GD&ĐT tỉnh này đã có thông báo về việc học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học vào sáng nay, ngày 19-9.

Mưa gió khiến nhiều căn nhà của người dân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế bị tốc mái vào ngày 18-8.

Vào sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 4, tại Thừa Thiên- Huế có mưa diện rộng, mưa lớn gây nguy cơ ngập úng ở những khu vực thấp trũng.

Để chủ động ứng phó, nhiều người dân đã kê cao tài sản, đưa ôtô đến các điểm cao ráo, an toàn để tránh thiệt hại.

Trước đó, lực lượng chức năng tổ chức thông báo đến các tàu thuyền vào bờ neo đậu, tránh trú để đảm bảo an toàn; các hộ dân sống tại vùng thấp trũng, vùng nguy cơ nguy hiểm do sạt lở đất cũng đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Vào sáng ngày 19-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4, cách đất liền khu vực bờ biển Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế khoảng 200km về phía Đông.

Dự báo đến chiều nay, bão số 4 sẽ vào đến vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Cường độ bão vẫn giữ ở cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp.