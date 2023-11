Hôm nay, xét xử cựu giám đốc BV Thủ Đức với cáo buộc tham ô hơn 100 tỉ đồng

Hôm nay (ngày 29-11), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM (BV Thủ Đức) và các đơn vị liên quan.

Hai bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi bị xét xử về hai tội tham ô tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 353 BLHS với khung hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình và rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 BLHS.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân - Cựu giám đốc BV Thủ Đức bị cáo buộc tham ô hơn 100 tỉ đồng. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) bị xét xử về tội rửa tiền. Sáu bị cáo đồng phạm là nhân viên BV Thủ Đức bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra đến ngày 1-12, do thẩm phán Phạm Lương Toản là chủ tọa phiên tòa.

Ngoài bị hại là BV Thủ Đức, tòa còn triệu tập 38 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến phiên xử, trong đó có UBND TP Thủ Đức, Sở Y tế TP.HCM…

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi lập bốn công ty sân sau để can thiệp thâu tóm toàn bộ gói thầu.

Lợi lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty này để nâng giá máy móc; dùng ba trong nhóm bốn công ty trên nộp hồ sơ dự thầu. Khi làm hồ sơ tham gia đấu thầu, Lợi làm một hồ sơ có tiêu chí tốt hơn hai hồ sơ còn lại để một công ty trúng thầu.

Bị can Quân đã lợi dụng vị trí người đứng đầu BV, gây sức ép với nhân viên dưới quyền; thông thầu, gian lận trong đấu thầu... nhằm tham ô tiền của bệnh viện.

Nguyễn Văn Lợi - người giúp sức cho bị cáo Quân tham ô tiền của BV. Ảnh: SONG MAI

Từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm bốn công ty “sân sau” đã trúng 27/28 gói thầu với tổng giá trị hơn 345,2 tỉ đồng. Sau khi trừ các chi phí, số tiền Quân tham ô của bệnh viện là 103,6 tỉ đồng. Đối với 27 gói thầu, tổng thiệt hại được định giá là 81,2 tỉ đồng.

Quân chỉ đạo Lợi chuyển cho vợ chồng Quân tiền tham ô để mua vàng, mua đất, biệt thự và hai ôtô Audi và Mercedes…

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, ông Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới nên cần xử lý nghiêm.

Đối với bị can Diễm, khi bệnh viện chuyển tiền cho các công ty trúng thầu, Diễm đã yêu cầu Lợi chuyển tiền cho mình gần 68 tỉ đồng. Bị can Diễm phạm tội rửa tiền với vai trò giúp sức, phục tùng theo chỉ đạo của chồng; tại CQĐT bị can có thái độ ăn năn hối cải, có hai con nhỏ, nên đề nghị xem xét khi lượng hình.

Theo hồ sơ vụ án, hai vợ chồng ông Quân mua thửa đất giá 11,8 tỉ đồng ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức từ tiền tham ô và đã bán được 19 tỉ đồng. Ông Quân khai số tiền bán đất đã đưa cho một số người để chạy án nhưng bất thành.

Năm 2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác minh dấu hiệu vi phạm về đấu thầu tại BV Thủ Đức. Quân đã đưa 2,2 triệu USD cho Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Phòng 6, C03) để chạy án. Vụ án vẫn tiếp tục điều tra nên Kiên đã trả lại 1,15 triệu USD và chiếm đoạt 1,05 triệu USD. Tiếp đó, ông Quân đã đưa 1,62 triệu USD (hơn 36 tỉ đồng) cho những đối tượng khác để “chạy án”. Sau đó ông Quân vẫn bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam; 60 tỉ đồng tiền chạy án được sung vào ngân sách nhà nước. Những đối tượng trên đã bị xét xử, riêng ông Quân chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự. Ngoài vụ án tham ô hơn 100 tỉ đồng tại BV Thủ Đức, ông Quân còn bị cáo buộc về hành vi vi phạm đấu thầu liên quan mua kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng.

