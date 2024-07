Hơn 1.400 khách hàng bị cúp nước sinh hoạt do nhà máy nước bị cắt điện 16/07/2024 11:42

(PLO)- Nhà máy nước ở Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị ngừng cấp điện do nợ tiền điện kéo dài.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Điện lực Chư Prông thuộc Công ty Điện lực Gia Lai, xác nhận đơn vị này đã ngừng cấp điện đối với Nhà máy nước Chư Sê của Công ty CP Cấp nước Chư Sê từ 9 giờ ngày 16-7.

Lý do ngừng cấp điện là Công ty CP Cấp nước Chư Sê nợ tiền điện kéo dài, không thanh toán theo hợp đồng. Cụ thể là nợ tiền điện tháng 6-2024 là 61 triệu đồng, nợ cũ 287 triệu đồng.

Theo ông Thành, Điện lực Chư Prông đã tạo điều kiện để Công ty CP Cấp nước Chư Sê thanh toán dần nợ cũ đến cuối năm 2024 và thanh toán tiền điện theo từng tháng nhưng công ty này liên tục vi phạm cam kết.

Nhà máy nước Chư Sê bị cắt điện khiến hơn 1.400 khách hàng không có nước sử dụng. Ảnh: HP.

Việc Nhà máy nước Chư Sê bị ngừng cấp điện khiến hơn 1.400 khách hàng trên địa bàn huyện Chư Sê bị ngừng cấp nước sinh hoạt.

Theo ông Lê Vinh Thịnh, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chư Sê, công ty này đã nhận thông báo ngừng cấp điện và đã bị cắt điện từ sáng 16-7.

Hiện Công ty CP Cấp nước Chư Sê đã mời đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Chư Prông đến Nhà máy nước Chư Sê ở xã Chư Pơng, huyện Chư Sê chứng kiến việc ngừng cấp nước cho khách hàng ở địa phương này do bị Điện lực Chư Prông ngừng cấp điện.

Ông Thịnh cho rằng việc Công ty CP Cấp nước Chư Sê không trả tiền điện kịp thời do các đơn vị hành chính sự nghiệp của huyện Chư Sê, các xã còn nợ công ty 135 triệu đồng nên không có tiền để trả tiền điện (!?)