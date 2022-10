Hơn 200 app cho vay, đòi nợ kiểu khủng bố ở Việt Nam

(PLO)- Công an TP.HCM xác định tội phạm tín dụng đen có yếu tố nước ngoài đang diễn biến phức tạp, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận.

Ngày 27-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM cho biết, hiện nay tội phạm hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu “tín dụng đen” núp bóng các công ty tài chính trên mạng qua các ứng dụng (app) gây nhiều bức xúc và sự quan tâm của người dân và lãnh đạo các cấp.

Đặc biệt là sau đợt đại dịch COVID-19, các tổ chức tín dụng đen ngày càng phát triển mạnh.

Qua rà soát, Phòng PA05 thống kê hiện nay có hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến có yếu tố do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động có sự liên kết, chặt chẽ với các đối tượng trong nước.

Công an cũng xác định, ngoài lãi suất khủng thì các nhóm cho vay có phương thức đòi nợ mang tính khủng bố. Những người thân của người vay cũng bị đe dọa, gây tâm lý hoang mang. Thực trạng này diễn biến phức tạp, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận xã hội.

Một trong những nguyên nhân, điều kiện mà các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ khủng bố là vấn đề lỏng lẻo trong quản lý, cấp phát thông tin thuê bao của cơ quan quản lý nhà nước, từ đó sử dụng sim “rác”, tài khoản ngân hàng “rác” để che dấu vết hoạt động của mình.

Theo Công an TP.HCM để đấu tranh có hiệu quả trước mắt và làm nền tảng cho công tác đấu tranh trong thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ sẽ xây dựng dữ liệu thông tin về các đối tượng có khả năng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực, khu vực hoạt động phạm tội.

Trên cơ sở nguồn tin từ tin báo, tố giác, thông tin của các ngân hàng, tập hợp phân tích thông tin, thành lập cơ sở dữ liệu về các số điện thoại, CCCD, tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn để phân loại, giúp ích cho việc truy xuất, phân tích đánh giá quy luật, khu vực đối tượng, loại hình tội phạm để khi cần có để đấu tranh ngay và nhanh.

Bên cạnh đó công an tập trung xử lý các vấn đề là nguyên nhân, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động như thực hiện liên thông với các nhà mạng về số thuê bao di động với dữ liệu quốc gia về dân cư; xử lý hành vi mua bán, trao đổi thông tin, dữ liệu cá nhân trái phép; xử lý hành vi mua bán, thuê sim không chính chủ; xử lý hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng “rác”, tài khoản giả, tài khoản thanh toán không chính chủ.

Theo Công an TP.HCM, hiện số vụ tin nhắn lừa đảo so với thời gian từ tháng 6 trở về trước đã giảm về số học.

Điều này có thể do nhà nước Campuchia mạnh tay xử lý, kết quả đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây lừa đảo thời gian qua...

Phòng PA05 dự đoán với các chính sách nhằm thu vốn đầu tư vào Việt Nam, làn sóng đầu tư thiết bị công nghệ từ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc không bị hạn chế, nhiều nên hoạt động của tội phạm Công nghệ cao sẽ rất phức tạp.

Do đó Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương quan tâm nhận diện phương thức thủ đoạn lừa đảo để thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo công nghệ cao, hạn chế thiệt hại trong nhân dân.

NGUYỄN TÂN