Hơn 62.000 lượt hành khách sẽ đi qua Bến xe Miền Đông dịp lễ 30-4 22/03/2025 10:11

Đại diện Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh cho biết trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân được nghỉ khoảng 5 ngày, theo đó nhu cầu đi lại tăng cao. Ước tính, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 có tới hơn 62.000 lượt khách đi qua Bến xe Miền Đông.

Trong đó, ngày đông nhất là 30-4 với hơn 16.200 hành khách, ngày 29-4 có gần 16.000 lượt hành khách. Bến xe Miền Đông đã lên mọi phương án để đảm bảo đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ này.

Hơn 62.000 lượt hành khách đi qua Bến xe Miền Đông trong kỳ nghỉ lễ 30-4, giá vé tăng không quá 40%. Ảnh: ĐT

Bến xe Miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ 30-4 và 1-5.

Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) giải tỏa hành khách phải kê khai đúng quy định, thời gian điều chỉnh và mức điều chỉnh trong 2 ngày lễ chính, tăng không quá 40% so với ngày thường.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải cần xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện giải tỏa hành khách.

Trước khi bố trí phương tiện vào hoạt động phải thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định như: phương tiện phải có đầy đủ thông tin, số ghế và phải có bình chữa cháy, dây an toàn, cũng như đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông, camera, thiết bị định vị,…

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đảm bảo việc xuất vé điện tử đúng quy định và đúng số lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận tải của đơn vị; Không được chở quá số người quy định và bán quá giá cước niêm yết, đăng ký kê khai theo quy định.

Các đơn vị cần theo dõi tình hình hoạt động, khi có sự cố xảy ra (kẹt xe, hư hỏng phương tiện…) làm ảnh hưởng đến việc xe quay vòng đón khách thì phải thông báo cho bến xe biết để nhanh chóng thông tin cho hành khách. Từ đó, tránh xảy ra tình trạng khách phản ứng làm mất an ninh trật tự hay bến xe điều động phương tiện khác kịp thời giải tỏa khách.

Bến xe Miền Đông kiến nghị Sở Giao thông công chánh TP.HCM cho phép Bến xe Miền Đông tạm ngưng bán vé và báo cáo cơ quan quản lý tuyến xử lý theo quy định trong trường hợp các đơn vị vận tải bán không đúng giá niêm yết.

Khi giải quyết cho xe tăng cường cho phép Bến xe Miền Đông chỉ kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này thì sẽ tiến hành cấp phù hiệu và lệnh vận chuyển cho xe tăng cường giải tỏa khách.

Kiến nghị Sở Giao thông công chánh TP.HCM có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đậu đỗ đón trả khách sai quy định, các điểm giao nhận hàng hóa có lên xuống khách xung quanh bến,… nhằm tránh ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vận tải.