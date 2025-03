7 vị trí kết nối TP.HCM - Long An cần ưu tiên đầu tư 23/03/2025 10:12

Nhiều năm nay, liên kết vùng giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận luôn được chú trọng đầu tư bằng những dự án trọng điểm, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ. Gần đây, TP.HCM - Long An cũng đã đưa ra 7 vị trí kết nối ưu tiên đầu tư giữa 2 địa phương.

7 vị trí cần ưu tiên đầu tư để kết nối TP.HCM - Long An

Theo Sở Giao thông công chánh TP.HCM việc kết nối giao thông liên tỉnh giữa TP.HCM và các địa phương luôn được TP.HCM chú trọng, trong đó có TP.HCM - Long An. Hiện TP.HCM - Long An có 24 vị trí kết nối bằng đường bộ, trong đó 12 vị trí kết nối hiện hữu.

Bao gồm: cầu Tân Thái, cầu Thầy Cai, cầu Lớn, cầu Đôi, đường Nguyễn Hữu Trí, Quốc lộ 1, đường Đinh Đức Thiện, đường Đoàn Nguyễn Tuấn, Quốc lộ 50, Cầu Rạch Dơi, Đường Long Hậu, Cầu qua rạch Bà Chiêm, rạch Bà Liên đường Nguyễn Văn Tạo.

TP.HCM - Long An có 7 vị trí kết nối cần ưu tiên đầu tư. Ảnh: ĐT

12 vị trí quy hoạch gồm: đường Mai Bá Hương (Thanh Niên), huyện Bình Chánh kết nối với đường Lương Hòa - Bình Chánh (ĐT.MM08), đường Lê Đình Chi, huyện Bình Chánh kết nối với đường Gia Miệng (ĐT.MM03), huyện Bến Lức, đường Láng Le - Bàu Cò, huyện Bình Chánh kết nối với đường Hữu Thạnh - Tân Bửu, huyện Bến Lức, đường Quy Đức, huyện Bình Chánh kết nối với đường Mỹ Lộc - Quy Đức, huyện Cần Giuộc, Quốc lộ 50B, kết nối huyện Bình Chánh với huyện Cần Giuộc.

Cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Trà Vinh - Sóc Trăng, kết nối huyện Bình Chánh với huyện Cần Giuộc; Vành đai 3 kết nối huyện Bình Chánh với huyện Bến Lức; Vành đai 4 kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giuộc; đường Võ Văn Kiệt nối dài kết nối huyện Bình Chánh với huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức, đường Thích Thiện Hòa, huyện Bình Chánh kết nối với ĐT.MM05, huyện Bến Lức; Đường trong khu đô thị Hiệp Phước kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giuộc.

Đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm

Theo Sở Giao thông công chánh TP.HCM, các dự án trọng điểm với 7 vị trí kết nối TP.HCM - Long An đang được 2 địa phương quan tâm, ưu tiên đầu tư.

Trong đó, hiện nay, dự án mở rộng Quốc lộ 50 đang được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, đang thực hiện triển khai dự án. Đoạn Quốc lộ 50, dài khoảng 6,92km, mặt cắt ngang 34m, đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Tương tự, cầu Rạch Dơi nằm trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè cũng là cây cầu trọng yếu kết nối TP.HCM - Long An. Hiện nay, cầu Rạch Dơi là dự án được ưu tiên đầu tư, 2 địa phương đang rà soát quy hoạch để chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới.

TP.HCM - Long An sẽ tăng cường kết nối bằng các dự án trọng điểm. Ảnh: NHƯ NGỌC

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông cho biết Sở Giao thông công chánh đã đề xuất UBND TPHCM bố trí khoảng 781 tỉ đồng xây dựng cầu Rạch Dơi trong giai đoạn 2024 - 2028.



Cầu dài khoảng 452m, rộng 15m. Trong đó, tổng mức đầu tư dự án đoạn qua TP.HCM có chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 265 tỉ đồng, riêng đoạn qua tỉnh Long An khoảng 85 tỉ đồng sẽ do địa phương này thực hiện.



Dự kiến cầu Rạch Dơi cũng sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 265 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Phía huyện Nhà Bè cũng cho biết UBND huyện Nhà Bè mong ngóng sớm khởi công, hoàn thành mở rộng dự án cầu Rạch Dơi để tăng cường kết nối TP.HCM - Long An, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương đã rà soát và sẵn sàng thực hiện bồi thường GPMB dự án này sớm nhất.

Đường mở mới phía Tây Bắc thuộc dự án các đường đô thị liên khu vực ở huyện Bình Chánh. Đường mở mới phía Tây Bắc có chiều dài khoảng 10km, rộng 40m. Dự án có điểm đầu đường vành đai 2, điểm cuối vành đai 3 (giáp ranh tỉnh Long An), tổng mức đầu tư khoảng 5.200 tỉ đồng. Đây là dự án liên kết các vành đai, đường trục quan trọng để kết nối với nhau.

Tương tự, đường Long Hậu cũng là vị trí cần ưu tiên đầu tư để kết nối TP.HCM - Long An. Vừa qua, tỉnh Long An cũng đã khánh thành tuyến đường tỉnh 826E điểm đầu từ đường tỉnh 826E, điểm cuối giáp đường Long Hậu kết nối TP.HCM.



Dự án sau khi hoàn thành có tác động to lớn đối với việc triển phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ kết nối với Quốc lộ 50, trục động lực Quốc lộ 50B, đồng thời kết nối với đường Tân Tập - Long Hậu để đến cảng Quốc tế Long An và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc (Long An) và huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Đối với dự án Quốc lộ 50B, song song với Quốc lộ 50 hay còn gọi trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang đã được TP.HCM đề xuất đầu tư với nguồn vốn 3.869 tỉ đồng. Dự án có điểm đầu của dự án bắt đầu từ đường Phạm Hùng, TP.HCM; điểm cuối tại ngã ba Trung Lương, tỉnh Tiền Giang.

Sở Giao thông công chánh đánh giá dự án Quốc lộ 50B là tuyến giao thông kết nối TP.HCM và vùng ĐBSCL có vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, giảm tải cho Quốc lộ 50, thúc đẩy phát triển các đô thị và khu, cụm công nghiệp dọc tuyến.

Cuối cùng là đường Võ Văn Kiệt nối dài cũng được Sở Giao thông công chánh dự kiến không chỉ tiếp tục thực hiện, hoàn thiện dự án nối dài đại lộ Võ Văn Kiệt mà nghiên cứu lập dự án kéo dài tới Vành đai 3 TP.HCM, giáp ranh với tỉnh Long An. Hiện dự án đang chờ được giao vốn để làm công tác chuẩn bị đầu tư.

Về phía TP.HCM - Long An cũng đã thống nhất, cập nhật các đồ án quy hoạch liên quan đến dự án đường nối Võ Văn Kiệt - Hải Sơn - Tân Đô. Trong đó, TP.HCM kéo dài khoảng 12,5 km, có tổng mức đầu tư 8.400 tỉ đồng.