2 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện của EVNNPC tăng 5,23% 23/03/2025 08:00

(PLO)- Trong tháng 2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

EVNNPC vừa phát đi thông tin sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2025. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 2 đạt 7,16 tỉ kWh, tăng 14,18% so với tháng 2-2024, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 61,47% và tăng 21,67%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 31,08% và tăng 1,84%, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,81% và tăng 11,63% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 14,649 tỉ kWh, tăng 5,23% so với hai tháng cùng kỳ năm 2024 và đạt 13,45% chỉ tiêu EVN giao cả năm 2025.

Công tác tiết kiệm điện tiếp tục được triển khai, lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện tiết kiệm toàn Tổng công ty đạt khoảng 304,71 triệu kWh, đạt 2,36% so với điện thương phẩm.

EVNNPC luôn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Trong tháng 2, các đơn vị thuộc EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện mới cho 19.909 khách hàng, trong đó có 15.655 khách hàng sinh hoạt, thời gian giải quyết trung bình là 2,71 ngày/yêu cầu; 4.138 khách hàng ngoài sinh hoạt, thời gian giải quyết trung bình là 2,84 ngày/yêu cầu; 116 khách hàng mua điện ở cấp điện áp trung áp, thời gian giải quyết trung bình là 2,93 ngày/yêu cầu. Yêu cầu của khách hàng đều được giải quyết trong thời gian theo quy định của EVN.

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 2 ở mức 2,62%, tăng 1,75% so với cùng kỳ 2024 và thấp hơn 1,58% so với chỉ tiêu EVN giao. Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của EVNNPC đến hết tháng 2 đạt 92,58% cao hơn 5,39% so với cùng kỳ 2024; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 98,13%.

Về đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV, tháng, Tổng công ty đã đóng điện 2 dự án gồm: Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Nâng công suất T2 TBA 110kV Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Luỹ kế 2 tháng năm 2025 đã đóng điện 06/113 dự án, đạt 5,3% kế hoạch EVN giao.

Trong các tháng tiếp theo, EVNNPC tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện, tính toán phương thức vận hành tối ưu để phục vụ đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố phía Bắc phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, sinh hoạt; Chủ động xây dựng các phương án đảm bảo cung ứng điện hè 2025; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình chống quá tải và dự án đầu tư trung thế để san tải cho MBA đang mang tải cao; tăng cường kiểm tra các đường dây, thiết bị vận hành lâu năm nhằm kịp thời phát hiện bất thường, ngăn ngừa sự cố.

EVNNPC ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo an toàn điện, an toàn hành lang lưới điện, phòng chống cháy nổ trên địa bàn EVNNPC quản lý; Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn các quy định của pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2025 với với thông điệp "Chuyển dịch xanh – Tương lai xanh".

EVNNPC khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm: từ 10h30 ÷ 14h30 và từ 17h00 ÷ 23h00 hàng ngày. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26°C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt).