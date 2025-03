Đồng Nai công bố 12 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe 22/03/2025 14:03

(PLO)- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đổi, cấp lại giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo 12 điểm tiếp nhận hồ sơ trên toàn tỉnh.

Ngày 22- 3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe, Phòng CSGT thông báo các điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên toàn tỉnh.

Người dân đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: CA.

Theo đó, người dân có thể đến 12 đơn vị sau để thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đổi, cấp giấy phép lái xe .

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: đường Phan Trung, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Địa chỉ: 161 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Trụ sở Công an phường Phú Bình. Địa chỉ: phường Phú Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

4. Trụ sở Công an thị trấn Tân Phú. Địa chỉ: thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

5. Trụ sở Công an thị trấn Vĩnh An. Địa chỉ: thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

6. Trụ sở Công an thị trấn Định Quán. Địa chỉ: thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

7. Trụ sở Công an thị trấn Trảng Bom. Địa chỉ: thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

8. Trụ sở Công an thị trấn Dầu Giây. Địa chỉ: thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

9. Trụ sở Công an thị trấn Long Giao. Địa chỉ: khu phố Suối Râm, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

10. Trụ sở Công an thị trấn Long Thành. Địa chỉ: khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

11. Trụ sở Công an xã Xuân Hiệp. Địa chỉ: xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

12. Trụ sở Công an xã Phú Hội. Địa chỉ: ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.