Huy động gần 100 cảnh sát truy bắt hung thủ gây án dã man tại bờ kè Phan Thiết 19/11/2024 10:07

(PLO)- Gia đình nạn nhân trong vụ án mạng tại bờ kè Phan Thiết đề nghị công an sớm làm rõ nguyên nhân, động cơ, đưa hung thủ ra xét xử nghiêm minh.

Tối 18-11, ngay sau khi bắt giữ khẩn cấp hung thủ gây ra vụ án mạng tại bờ kè Phan Thiết, đại diện ban chuyên án, lãnh đạo công an TP Phan Thiết và UBMTTQ TP Phan Thiết đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân tại phường Hưng Long, TP Phan Thiết.

Gia đình nạn nhân đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân vụ án, xét xử hung thủ nghiêm minh.

Đại diện ban chuyên án đã chia buồn cùng người thân ông PVS, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Ông S có vợ và hai con.

Ban chuyên án thông báo đến cho gia, ngay sau khi vụ việc xảy ra với quyết tâm cao, chỉ trong vòng 60 giờ, gần 100 cảnh sát đã vào cuộc truy xét bắt được hung thủ.

Đại diện gia đình nạn nhân PVS cảm ơn sự quan tâm của Ban chuyên án và chính quyền TP Phan Thiết và mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ đưa hung thủ ra xét xử nghiêm minh, trả lại công bằng cho người đã mất.

Ban chuyên án chia sẻ mất mát với người thân nạn nhân vụ án mạng tại bờ kè Phan Thiết.

Như PLO đã đưa tin,vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 15-11, người dân phát hiện ông PVS (48 tuổi) nằm bất động ở đoạn bờ kè Phan Thiết, cuối đường Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo.

Hiện trường là vụ án mờ, địa điểm xảy ra hẻo lánh, không camera, không đèn đường, không người qua lại và thời gian xảy ra án mạng giữa đêm khuya.

Nạn nhân không nghề nghiệp ổn định, lang thang khắp nơi nên việc truy tìm thủ phạm là hết sức khó khăn.

Hiện trường vụ án rất vắng vẻ.

Vụ án mạng còn gây hoang mang dư luận địa phương vì nạn nhân bị sát hại đến 26 nhát dao... Trước tính chất phức tạp của vụ án, ngày 16-11, Giám đốc Công an tỉnh đã đồng ý xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Ban chuyên án đã huy động gần 100 cảnh sát chia làm nhiều tổ đến các địa bàn trong tỉnh và các địa phương Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM… để thu thập thông tin.

Khu vực xảy ra vụ án không đèn, không camera, không có nhà dân.

Đến trưa 17-11 Ban chuyên án đã xác định được nghi can thực hiện hành vi phạm tội là Trần Lưu Anh Bạch (32 tuổi, tức bé chim), ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết nên triệu tập làm việc. Ban chuyên án đấu tranh xuyên đêm, sáng 18-11, Bạch khai nhận hành vi phạm tội, chỉ nơi ném dao lê phi tang.

Trần Lưu Anh Bạch khai do phê ma túy, thèm nhậu nên đêm 15-11 chạy xe quanh khu vực trung tâm Phan Thiết để tìm bạn nhậu.

Trần Lưu Anh Bạch thời điểm bị bắt.

Khoảng 23h Bạch đi đến khu vực đường Trần Hưng Đạo thì gặp ông S đang đi bộ và ông S ngoắc tay nên Bạch quay xe lại chở ông S ra bờ kè Phan Thiết, đoạn cuối đường Hàn Thuyên.

Theo Bạch, khi đến bờ kè Phan Thiết vừa dựng xe, do bị ông S quấy rối nên Bạch tức giận dùng dao mang theo sát hại dã man nạn nhân rồi chạy xe về ném dao phi tang rồi vào nhà tắm rửa, đi ngủ bình thường.

Chiều 18-11, Công an Bình Thuận đã ra thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Lưu Anh Bạch để điều tra.