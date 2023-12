Huy động lực lượng tinh nhuệ, phương tiện hiện đại bảo vệ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng tinh nhuệ và trang thiết bị, phương tiện hiện đại nhất để bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến thăm Việt Nam vừa qua của ông Tập Cận Bình.

Chiều 13-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến thăm này, lực lượng công an nhân dân Việt Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

An ninh, an toàn được đặt ở mức cao nhất, đặc biệt nhất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân tại Việt Nam đã diễn ra theo đúng lịch trình, kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào, trong hai ngày diễn ra sự kiện, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và trang thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế.

Lực lượng cũng luôn trong tinh thần chủ động, cảnh giác tập trung cao độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống… Các cán bộ chiến sỹ Công an đã ứng trực với 100% quân số, phương tiện, thiết bị hiện đại.

Công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông được Công an TP Hà Nội chú trọng, nhất là tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các sự kiện. An ninh cũng được kiểm soát chặt chẽ tại các cơ sở lưu trú, địa điểm diễn ra sự kiện, hoạt động của Đoàn…

Phòng Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động tiếp tục phối hợp tăng cường lực lượng hỗ trợ công an quận, huyện và thị xã trên địa bàn Hà Nội nhằm thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm…

Đoàn xe hộ tống Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân về Trung tâm TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đảm bảo các yêu cầu về nghi lễ đối ngoại theo quy định

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân được đánh giá là sự kiện đối ngoại đặc biệt trong năm 2023 của Việt Nam. Trong đó, có một số “biệt lệ” về lễ tân và chương trình hoạt động, thể hiện quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, toàn diện Việt – Trung, đảm bảo chu đáo, trọng thị, thân tình và tuyệt đối an toàn.

Với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đoàn được đặt ra ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất.

Ngay sau khi nhận thông tin về chuyến thăm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nắm thông tin, chương trình, tình hình và các vấn đề liên quan chuyến thăm. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời mọi âm mưu đe dọa an ninh, an toàn cho đoàn. Đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về nghi lễ đối ngoại theo quy định…

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh và chỉ huy Trung đoàn 375 cũng đã trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác bảo đảm an ninh trước Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham dự và chủ trì tổ chức tám cuộc làm việc với đoàn tiền trạm An ninh Trung Quốc để thống nhất các biện pháp công tác bảo vệ…

Do tính chất quan trọng của chuyến thăm, Bộ Tư lệnh đã huy động lực lượng tinh nhuệ nhất, hệ thống phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất tham gia công tác bảo vệ.

Cùng đó, Bộ Tư lệnh cũng tăng cường số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ các hoạt động, nơi ăn, nghỉ, tuyến đường di chuyển của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phu nhân và các thành viên trong đoàn. Đồng thời, tập trung lực lượng, ứng trực quân số đảm bảo sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu phát sinh.

Lực lượng bảo vệ đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BCA

Phối hợp chặt chẽ, bài bản

Công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các sở, ban, ngành của TP Hà Nội được tiến hành chặt chẽ, bài bản, nhất là trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ, nắm lịch trình hoạt động của đoàn…

Công an TP đã thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy của Ban Chỉ huy bảo vệ để kết nối, chia sẻ về Trung tâm chỉ huy lâm thời Bộ Công an và cử cán bộ ứng trực, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan. Bảo đảm thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy bảo vệ Công an TP đến các tổ công tác và các chốt bảo vệ… Các phương án tổng thể, trong đó có việc giám sát camera tại Trung tâm chỉ huy cũng được triển khai nghiêm túc, bài bản.

Có thể khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân không chỉ thành công trên phương diện ngoại giao mà còn thành công trên phương diện công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, để lại hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế…

Khéo léo trong phối hợp Theo Đại tá Trần Xuân Thịnh – Trưởng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, phía an ninh nước bạn luôn có những yêu cầu khắt khe trong công tác bảo vệ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lần thứ 3 tham gia bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trên cương vị là người đứng đầu Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động trong xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ tại sân bay. Ảnh: BCA Đơn vị cũng linh hoạt, khéo léo trong công tác phối hợp với an ninh Trung Quốc, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nghi lễ ngoại giao, vừa đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đoàn. “Có thể nói, việc nắm chắc phương pháp làm việc của lực lượng an ninh nước bạn, từ đó có những biện pháp linh hoạt, khéo léo trong quá trình phối hợp triển khai phương án cùng với sự chuyên nghiệp, bản lĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần làm nên thành công trong công tác bảo vệ” - Đại tá Trần Xuân Thịnh chia sẻ. Trước khi kết thúc hoạt động ngoại giao cuối cùng của chuyến thăm để di chuyển ra sân bay về nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tại sân bay. Điều này cho thấy sự tin tưởng cùng những tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình dành cho cán bộ chiến sĩ cảnh vệ.

Theo Bocongan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam (PLO)- Trong hai ngày tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có hàng loạt hoạt động liên quan với các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

PV