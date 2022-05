In áo phông đồng phục chất lượng, giá rẻ tại aophongdep.vn

Công ty TNHH SX & TM áo phông đẹp nhận được sự ủng hộ của quý đối tác, khách hàng trên toàn quốc nhờ sự uy tín, chất lượng cùng các kiểu áo đồng phục phù hợp cho từng doanh nghiệp khác nhau.

Giá thành áo phông đồng phục được đánh giá trên những tiêu chí nào?

Lựa chọn kiểu in áo phông đồng phục

Quý khách hàng lựa chọn may áo phông đồng phục cổ tròn sẽ có giá khác so với áo cổ trụ. Bởi, chi phí nguyên liệu của áo cổ trụ tốn nhiều hơn và thời gian may áo cũng lâu hơn. Tại áo Áo Phông Đẹp có rất nhiều kiểu đồng phục khác nhau để quý khách hàng có thể dễ dàng tham khảo bao gồm: Áo phông đồng phục cổ chữ V, áo cổ trụ, áo cổ tròn, áo thun chân cổ sơ mi,...Theo đó, mỗi kiểu áo đều có mức phí khác nhau, qúy khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty để được tư vấn phù hợp nhất.

Chất liệu vải

Tùy thuộc vào mỗi kiểu áo phông đồng phục khác nhau mà quý khách hàng có thể lựa chọn chất liệu vải phù hợp nhất:

· Áo phông cổ tròn: Với chất liệu thun trơn 100% cotton, hoặc vải Su Pe, vải Cotton 65%.

· Áo thun cổ trụ: Vải thun cá sấu với cá sấu 100%, cá sấu 65% cotton, vải thun thái, áo thun có cổ cũng có thể thay thế bằng vải thun thái.

· Kiểu áo cổ chữ V: Đa phần, kiểu áo này được may bằng vải thun cá sấu.

Loại vải nào có hàm lượng cotton cao hơn thì giá thành cũng sẽ nhỉnh hơn.

Hình thức in áo phông đồng phục, màu sắc, độ to nhỏ hình in thêu của áo

Việc khách hàng lựa chọn in nhiều màu sắc trên áo phông đồng phục cũng sẽ có giá cao hơn so với loại áo đơn sắc. In càng phức tạp thì giá thành sẽ càng cao, tùy thuộc vào vải và kiểu in khác nhau.

Đối với thêu áo cũng tương tự như vậy, thêu nhiều hình to giá sẽ cao hơn so với thêu hình đơn trên áo. Do vậy, tùy vào mục đích sử dụng của mỗi khách hàng mà nên lựa chọn in hoặc thêu sao cho phù hợp nhất để sở hữu áo phông đồng phục rẻ nhất.

Số lượng đặt may áo

Khách hàng đặt số lượng càng lớn, thì giá áo phông đồng phục sẽ càng rẻ. Nếu khách hàng đặc vải may với số lượng lớn thì chi phí đầu vào cũng như quy trình sản xuất sẽ được giảm thiểu ở mức tối đa.

Yếu tố tạo nên sự thành công của Công ty TNHH SX & TM Áo Phông Đẹp

Xưởng may Áo Phông đẹp có thời gian hoạt động lâu dài trong lĩnh vực may, in áo phông giá rẻ. Đơn vị đã cung cấp ra thị trường hàng ngàn mẫu áo đồng phục khác nhau. Với phương châm hoạt động giá rẻ, chất lượng tuyệt đối nên mỗi sản phẩm áo phông đồng phục mà Áo Phông Đẹp sản xuất đều có giá rẻ, bền đẹp theo thời gian.

Để khách hàng có thể tin tưởng dịch vụ, sản phẩm áo phông đồng phục của mình, Áo Phông Đẹp luôn định hướng doanh nghiệp phát triển dựa trên các tiêu chí như:

· Miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc

· Thời gian bàn giao hợp đồng nhanh chóng

· Chất lượng áo phông bền bỉ, bền đẹp theo thời gian và phù hợp với từng đối tượng khác nhau

· Giá cả phù hợp dành cho tất cả các cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc

· Mang giá trị tối ưu nhất cho mọi khách hàng

· Dịch vụ tư vấn tận tâm, nhiệt tình và chu đáo nhất

· Thiết kế áo phông đồng phục theo đúng yêu cầu của khách hàng yêu cầu.

Không chỉ đơn thuần là một bộ trang phục- Áo phông đồng phục còn thể hiện tinh thần đoàn kết, vững mạnh và nét văn hóa đặc trưng mà không nơi nào có được. Việc mặc đồ đồng nhất sẽ là biểu tượng cho cả tập thể, công ty, gia đình hay trường học. Mang sứ mệnh cao cả kết nối con người với con người, Áo Phông Đẹp không ngừng cải tiến sản phẩm để mang lại những chiếc áo phông đồng phục chất lượng tốt và đặc biệt nhất.

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ÁO PHÔNG ĐẸP

Email: aophongdepvn@gmail.com

Zalo: 0902 208 368

website :https://aophongdep.vn/