(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo sẽ nối lại hoạt động chiến đấu ở Dải Gaza sau 7 ngày ngừng giao tranh với lý do nhóm Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 1-12, Lực lượng Phòng vệIsrael thông báo sẽ nối lại hoạt động chiến đấu ở Dải Gaza sau 7 ngày ngừng giao tranh với lý do phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, tờ The Times of Israel đưa tin.

Cụ thể, Israel cáo buộc Hamas đã phóng rocket vào Israel trong ngày 1-12.

Ngoài ra, Israel cũng cáo buộc Hamas đã không công bố danh sách các con tin mà nhóm này sẽ thả trong ngày trước 7 giờ sáng (giờ địa phương) theo thỏa thuận mà Israel và Hamas đã đàm phán trước đó.



Theo thỏa thuận, mỗi ngày Hamas phải công bố với phía Israel tên 10 con tin mà Hamas sẽ phóng thích trước thời gian hai bên trao đổi con tin và tù nhân để đổi lấy 24 giờ ngừng giao tranh.

Khói bốc lên trên bầu trời phía bắc Dải Gaza sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo sẽ nối lại hoạt động chiến đấu ngày 1-12. Ảnh: TWITTER

Ngay sau khi Israel thông báo nối lại hoạt động giao tranh, nhiều đợt không kích và pháo kích đã xuất hiện trên bầu trời Gaza, theo hãng tin AFP.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận rằng một rocket đã phóng từ Gaza về phía Israel khiến còi báo động vang lên trong khu vực.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã bắn hạ rocket trên.

Phía Hamas chưa bình luận về tuyên bố của Israel.

Xung đột Israel-Hamas 1-12: Israel 'sẵn sàng chiến đấu', Hamas 'sẵn sàng ngừng bắn'; Hamas nhận trách nhiệm vụ xả súng chết người ở Jerusalem (PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua có nhiều diễn biến mới khi hai bên gia hạn ngừng bắn thêm 1 ngày sau cuộc đàm phán cam go; Hamas nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Jerusalem; Các nhóm Hồi giáo trong khu vực vẫn đe dọa Israel.

THẢO VY